La cancha de El Campín, más afectada por aguacero en Bogotá; Santa Fe y Pereira la sufrieron

Durante gran parte de la tarde la lluvia cayó fuerte en Bogotá y en el sector en el que se encuentra ubicado el estadio El Campín no fue la excepción. Así las cosas, cuando los futbolistas de Santa Fe y Deportivo Pereira saltaron al terreno de juego se toparon con la primera dificultad para encarar el duelo de la tercera jornada de la Liga Betplay I 2026.

Y así después del pitazo inicial y con el correr de los minutos, con el ajetreo producto de la disputa del compromiso se comenzaron a observar baches, sectores del campo con algunos charcos y dificultad evidente para los protagonistas del espectáculo.

Para los jugadores de bando y bando fue complicado controlar el balón, que picó de manera extraña por los mismos baches y además de eso, durante varias jugadas muchos se resbalaron.

La cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, no está en su mejor estado Colprensa

Ese fue el caso de Christian Mafla, en el primer gol de los 'matecañas', quien recibió el esférico de parte del arquero Andrés Mosquera Marmolejo y al querer hacer el control, patinó y ahí inició la acción que terminó en la anotación de Marcos Pérez, en el escenario capitalino.



La agencia de noticias Colprensa suministró varias fotos en las que pedazos de césped se notan levantados y en otros sectores, la pisada con los guayos de los jugadores acabó de afectar el terreno. Hay que recordar que el domingo anterior, en otro día lluvioso en la capital colombiana, durante el enfrentamiento entre Millonarios y Junior también se generó resonancia y críticas por el estado del campo.

En medio de la situación, para el próximo sábado 31 de enero de 2026 se tiene programado el concierto en honor al fallecido cantante Yeison Jiménez en El Campín, generando inquietud por lo que pueda pasar con la cancha tras ese espectáculo.

¿Qué dijo Sencia tras Millonarios vs. Junior?

En una nota de prensa publicada el lunes pasado, Sencia informó que "es importante señalar que el estadio se encuentra actualmente en un proceso técnico y controlado de recuperación del césped, posterior a la hibridación implementada en julio de 2025 y al reciente ciclo de mantenimiento preventivo adelantado desde diciembre. Este proceso prioriza la salud estructural del campo a mediano y largo plazo. La lluvia intensa influyó en el comportamiento superficial del césped, pero no se presentaron daños estructurales ni fallas en el sistema, y las marcas observadas corresponden al uso normal en competencia profesional".