Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La dura lesión de Juan Carlos Pereira y otros casos de gravedad como Carlos Bacca y Andrés Llinás

La dura lesión de Juan Carlos Pereira y otros casos de gravedad como Carlos Bacca y Andrés Llinás

El último hecho para lamentar en cuanto a lesiones se refiere en el fútbol colombiano fue el de Juan Carlos Pereira, en Millonarios vs. Pasto. Pero en este 2025, se dieron otros casos de consideración.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 11, 2025 04:49 p. m.
Comparta en:
Lesionados en el fútbol colombiano
Lesionados en el fútbol colombiano
Fotos: X/ @JuniorClubSA @MillosFCoficial @SoyMiguelParis

Publicidad

Publicidad

Publicidad