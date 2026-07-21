Calendario de Atlético Nacional en la Liga Betplay II 2026; ¿habrá fecha de clásicos?

La espera terminó, con la finalización del Mundial 2026, los clubes del fútbol colombiano se preparan para arrancar el segundo semestre de la Liga BetPlay II-2026, en donde Atlético Nacional quiere volver a llegar a la final del torneo, y su camino comenzará en el estadio la Independencia de Tunja.

Con el técnico Lucas González y su cuerpo técnico estrenándose, el equipo antioqueño espera ser protagonista en el campeonato donde además cuenta con el regreso de un ídolo en la portería: el argentino Franco Armani, quien logró la recordada Copa Libertadores del 2026.

Así las cosas, Nacional emprenderá su camino en esta nueva aventura en condición de visitante, donde esta nueva liga no contará con fecha de clásicos, como en ediciones anteriores, pero sí volverán los cuadrangulares finales.

Calendario de Atlético Nacional en la Liga Betplay II 2026

1 FECHA (julio 25) Boyacá Chicó vs. Atletico Nacional - 2:00 p.m.

2 FECHA (agosto 2) Jaguares vs. Atlético Nacional - 3:45 p.m.

3 FECHA (septiembre 30) Atlético Nacional vs. Junior - 8:00 p.m.

4 FECHA (agosto 8) América de Cali vs. Atlético Nacional - 8:30 p.m.

5 FECHA (agosto 15) Atlético Nacional vs. Santa Fe - 8:10 p.m.

6 FECHA (agosto 23) Fortaleza vs. Atlético Nacional- 2:00 p.m.

7 FECHA (agosto 26) Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - 8:30 p.m.

8 FECHA (agosto 29) Alianza FC vs. Atlético Nacional- 8:30 p.m.

9 FECHA (octubre 7) Atlético Naciona vs. Deportes Tolima - 8:20 p.m.

10 FECHA (septiembre 13) Atlético Nacional vs. Águilas Doradas - 4:05 p.m.

11 FECHA (septiembre 20) Llaneros vs. Atlético Nacional - 8:15 p.m.

12 FECHA (Septiembre 23) Atlético Nacional vs. Millonarios - 8:30p.m.

13 FECHA (Octubre 16) Inter Bogotá vs. Atlético Nacional - 8:00 p.m.

14 FECHA (Octubre 11) Atlético Nacional vs. Deportivo Past o - 4:05 p.m.

15 FECHA (Octubre 20) Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - 8:05 p.m.

16 FECHA (Octubre 25) Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - 6:05 p.m.

17 FECHA (Noviembre 1) Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - 6:10 p.m.

18 FECHA (Noviembre 04) Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira - 8:30 p.m.

19 FECHA (Noviembre 08) Atlético Nacional vs. Once Caldas - 3:30 p.m.

Juan Manuel Zapata con Nacional AFP