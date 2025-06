"La situación del Cali es dolorosa; pero creo que están buscando culpables y no, soluciones"

Por estos días las malas noticias circulan en las cercanías del Deportivo Cali, que pasa por una crisis institucional y financiera sin precedentes, que incluso amenaza con su supervivencia por deudas con los actuales futbolistas, pese a ser uno de los clubes históricos y de tradición del fútbol colombiano.

Y en estos momentos complicados, de angustia de parte de sus hinchas, en Gol Caracol tuvimos una charla con Andrés Pérez, capitán y referente de los 'azucareros' en el título de 2015, bajo la orientación de Fernando 'Pecoso' Castro.

"Todos saben que yo me hice en Millonarios, pero cuando fui al Cali inició una relación buena con los hinchas. De ellos hacía mí y de mi parte para ellos se presentó ese amor desde que llegué, además que fue algo que creció", explicó cuando se le tocó el tema en nuestra sección el 'Anecdotario'.

¿Cómo ve usted lo que pasa con el Cali?

"Lo del Cali hoy es doloroso para mí. Siento que es una situación en la que siempre se están buscando culpables, en lugar de buscar las soluciones. Cali tiene unas cosas grandísimas e importantes, por eso mismo pienso que se han enredado mucho tiempo. Es mirar quién viene y se pone la camiseta para sacar esto adelante".

Andrés Pérez festeja con la afición del Cali su anotación frente al América en el clásico. Foto: Colprensa.

Devolviendo el casete; ¿allá coincidió con un técnico como 'Pecoso' Castro?

"'Pecoso' es un crack. Él es un técnico que se basa en cuatro historias que le pasaron. Es un man simple, muy pasional. 'Pecoso' es un hombre humilde, tranquilo, pero que en la cancha se convertía".

¿Qué decía 'Pecoso' Castro que le sacaba sonrisas al equipo?

"Él nos decía que si él decía que se debía ir a la montaña, se iba, que se tenía que ir y volver y que el que no lo hiciera, no jugaba. A los laterales les decía eso, especialmente".

¿Cómo era esa Cali campeón?

"Un combo bravo teníamos. Con Balanta, Pérez, Preciado, Santos Borré, Casierra, el 'Ángel' Murillo, Nasutti, Mera...Y como te decía, el 'profe' 'Pecoso' era muy simple, nos preparamos muy bien en lo físico, con la juventud de los 'pelaos', con 'pelaos' talentosos. Nosotros cogíamos los últimos 20 minutos y poníamos esos partidos de ida y vuelta, obvio que era difícil aguantarnos".

¿Durante ese tiempo en Cali, tuvo ofertas, pudo irse?

"Sí, tuve posibilidades de irme; pero me faltaba el título, la gente me decía eso y pues para mí ese título en Cali fue lo máximo, de lo mejor que me pasó. Fue hermosa esa vivencia, para mí Cali es muy especial".