Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / La situación en Pereira se agravó: pancartas con amenazas de muerte contra el presidente

La situación en Pereira se agravó: pancartas con amenazas de muerte contra el presidente

En medio de la crisis que vive el Deportivo Pereira, que juega con un equipo Sub-20 por falta de pagos, se presentaron estos hechos que no pasaron desapercibidos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Jugadores del Deportivo Pereira en un partido de la Liga BetPlay II-2025
Jugadores del Deportivo Pereira en un partido de la Liga BetPlay II-2025
Twitter del Deportivo Pereira

Publicidad

Publicidad

Publicidad