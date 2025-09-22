Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Le dan la razón a Dudamel por polémica en Chico vs. Pereira: "Falta inteligencia del árbitro"

Le dan la razón a Dudamel por polémica en Chico vs. Pereira: "Falta inteligencia del árbitro"

El estratega, de 52 años, arremetió el árbitro Carlos Andrés Márquez, que pitó un penalti sobre el final que derivó en el empate de los 'ajedrezados' en La Independencia de Tunja.

Por: Javier García
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Pereira.
Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Pereira.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad