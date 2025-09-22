Le dan la razón a Dudamel por polémica en Chico vs. Pereira: "Falta inteligencia del árbitro"

Por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira protagonizaron un intenso partido en el estadio La Independencia de Tunja, que terminó igualado 1-1. Samy Meheg abrió el marcador para los ‘matecañas’, mientras que Johan Bocanegra anotó el tanto del empate para los locales.

Más allá de las emociones del compromiso, el encuentro estuvo marcado por una acción polémica que generó fuertes críticas desde el banco visitante. El árbitro del compromiso, Carlos Andrés Márquez, sancionó un penalti a favor de los ‘ajedrezados’ tras una supuesta infracción de José Moya sobre Jairo Molina en el área. Esa decisión derivó en el gol del empate, lo que encendió la inconformidad del Deportivo Pereira y, en especial, de su entrenador Rafael Dudamel.

El técnico venezolano no ocultó su malestar en la rueda de prensa posterior al compromiso. “Hicimos un partido muy correcto ante un equipo muy necesitado, que sabíamos, tenía puntos frágiles y los aprovechamos. Después, en los últimos minutos, cuando ellos ingresan a jugar con dos atacantes, nosotros respondimos con una defensa impar y lo habíamos hecho bien. Y cómo tú lo dices en la pregunta, al final una polémica: no es raro que cuando uno viene a esta cancha siempre pasan cosas extrañas y hay muchas causalidades”, manifestó el estratega, dejando entrever que el arbitraje en Tunja suele ser un factor que influye en el resultado.



“No hay nada en la primera ni en la segunda”

La jugada que definió el empate también fue objeto de análisis en los medios especializados. Durante el programa Jugada Maestra, emitido por Ditu, el analista arbitral Jorge Ramírez fue categórico al rechazar la decisión de Márquez.

“Falta inteligencia del árbitro. No hay falta en ninguna de las situaciones… no hay nada ni en la primera ni en la segunda. Pero el profe Dudamel seguramente no vio que la decisión la tomó el árbitro en cancha y el VAR la confirmó. ¿Cómo el árbitro confirma algo que no ocurrió? No hay penal por ningún lado. ¿No hay más árbitros VAR en Colombia? Este señor repite cada partido”, cuestionó el excolegiado, lanzando un fuerte señalamiento al sistema de videoarbitraje y a la designación arbitral en el torneo colombiano.

El empate dejó al equipo de Dudamel en la undécima casilla de la tabla de posiciones con 14 unidades, a tres del Deportivo Cali, que ocupa el octavo lugar y marca el límite del grupo de clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Mientras tanto, Boyacá Chicó sigue en la parte baja de la clasificación y lucha por salir de la zona de descenso. Sin embargo, el punto en casa le da un pequeño respiro en un semestre complicado.

El debate sobre la actuación arbitral sigue abierto y, una vez más, pone en evidencia las críticas constantes hacia el VAR y la Comisión Arbitral en Colombia, donde las polémicas se han convertido en protagonistas recurrentes del campeonato.