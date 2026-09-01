Quién será el técnico de Millonarios para el clásico contra Santa Fe; ya es confirmado

Millonarios, que en 24 horas se medirá contra Independiente Santa Fe en un nuevo clásico bogotano por la Liga BetPlay II-2026, anunció este martes que el argentino Fabián Bustos no continuará como entrenador, decisión que pone fin a siete meses de trabajo al frente del equipo.

Luego de estas importantes novedades, el conjunto 'embajador' también reveló el nombre de quién asumirá las riendas del club para el relevante compromiso frente al 'león', de este miércoles 2 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este encuentro es adelantado de la jornada 16 del actual campeonato del fútbol profesional colombiano.

Hay que precisar que Millonarios se ubica en la quinta casilla del presente certamen con 11 puntos, esto tras seis compromisos disputados.

Millonarios en uno de los partidos de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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¿Quién será el técnico de Millonarios para el clásico contra Santa Fe por la Liga BetPlay II-2026?

En ese orden de ideas, el elenco azul capitalino informó en un breve mensaje en sus distintas plataformas digitales que los encargados de estar en el banco técnico son los profesores Omar Rodríguez y Guiam Carlos Espinoza.

'El Cabezón' Rodríguez, es exjugador del club y ya lleva varios años trabajando en las divisiones menores de Millonarios. Por el lado de Espinoza es el entrenador actual de la Sub-20 de los 'albizules'.

▶️ Millonarios FC informa que para el clásico contra Santa Fe, el equipo será dirigido de manera interina por los profesores Omar Rodríguez y Guiam Carlos Espinoza. pic.twitter.com/3q1RC4v5c9 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 2, 2026

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¿Qué dijo Millonarios de la salida de Fabián Bustos?

"Millonarios FC informa que el profesor Fabián Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional", señaló la institución en el inicio del comunicado, sin ofrecer detalles sobre las razones de la decisión.

Bustos, de 57 años, asumió el cargo en febrero de este año con la misión de conducir a uno de los clubes más importantes del fútbol colombiano.

En los siete meses que estuvo a cargo, dirigió 32 partidos, en los que el equipo obtuvo 16 victorias, nueve empates y siete derrotas.

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El entrenador argentino cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano, especialmente en Ecuador, donde dirigió a clubes como Barcelona y Deportivo Quito.

Millonarios señaló que a partir de ahora comenzará el proceso para designar al sucesor de Bustos, con el propósito de mantener sus objetivos deportivos.

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¿A qué hora es Santa Fe vs. Millonarios?

Este partido está pactado a iniciar a las 8:25 de la noche, de este miércoles 2 de septiembre, en el estadio El Campín. En este portal: www.golcaracol.com podrá seguir un minuto a minuto del compromiso.