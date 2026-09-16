Y un día James Rodríguez volvió al fútbol colombiano; lo hizo en Internacional 2-Nacional 3

Este 16 de septiembre de 2026 marcó un hito para el fútbol colombiano. James Rodríguez volvió a jugar en los estadios del país, luego de más de 18 años sin hacerlo y en un duelo que terminó 2-3 a favor de Nacional en la visita a Internacional de Bogotá, en un abarrotado estadio El Campín que se vio así ante el 'boom' generado por su presencia en la capital de la República.

La histórica noche del cucuteño, de 35 años, comenzó desde su llegada al sector de la carrera 30, en donde todas las miradas estuvieron en él desde que bajó del bus que los llevó al escenario deportivo, algo que siguió cuando saltó al terreno de juego para realizar el calentamiento y así hasta que se confirmó su suplencia y se sentó en el banquillo de suplentes.

Las cámaras de la transmisión oficial y los focos de los reporteros gráficos estuvieron puestos en el número 23 de los 'verdolagas', también se escucharon gritos desaforados para tratar de llamar la atención del exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros. Él, mientras tanto, se notó atento y receptivo, en múltiples oportunidade se le vio levantando la mano para saludar a sus miles de fans.

Publicidad

Los minutos pasaron y finalmente hasta el minuto 56 y después de calentar, el famoso James apareció para recibir indicaciones del entrenador Lucas González. A los pocos instantes, ingresó y se escuchó una ovación de los espectadores, que deliraron al ver en acción tan cerca al otrora jugador de Real Madrid, Bayern Múnich y Porto, entre otros. El que salió fue Juan Manuel Rengifo, a quienes muchos creen que podría ser su sucesor en Selección Colombia.



De ahí para adelante hubo tiempo para los toques de su zurda, para una opción de gol cuando apareció para pisar el área de los capitalinos y ver cómo el arquero Wuilker Faríñez salvó su portería, también para lanzar un tiro de esquina que terminó en el gol de la victoria por parte de Juan Manuel Zapata, con celebración a rabiar de su parte y hasta para soportar una falta dura de Johan Caballero, jugador de Internacional, que lo cruzó abajo.

Los minutos finales para Nacional fueron de aguante, pero el marcador a favor terminó con un 3-2 para la ilustre visita. James Rodríguez y sus compañeros festejaron, el número '23' fue y le reclamó a Caballero por el fuerte cruce que le terminó dejando una marca en su canilla. Ya, posteriormente vinieron los aplausos, los vítores, también los gritos desaforados de sus seguidores, para los que quedará en la memoria haber visto al astro de la Selección Colombia en una fecha significativa en su ya laureada carrera deportiva.

Publicidad