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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Sarmiento le puso los taches a Rodrigo Ureña y se fue expulsado en Nacional vs. Millonarios

Andrés Sarmiento le puso los taches a Rodrigo Ureña y se fue expulsado en Nacional vs. Millonarios

Atlético Nacional se quedó sin un jugador menos por la tarjeta roja de Andrés Sarmiento por una entrada sobre el chileno Rodrigo Ureña sobre el final del juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Andrés Sarmiento fue expulsado en Nacional vs Millonarios.
Andrés Sarmiento fue expulsado en Nacional vs Millonarios.
Archivo.

Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot, en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. El juego tuvo varias emociones, entre ellas en una expulsión sobre el final.

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A los 85 minutos, Andrés Sarmiento llegó a destiempo sobre Rodrigo Ureña y le puso los taches sobre el tobillo. El árbitro Diego Ulloa solo le mostró la tarjeta amarilla, sin embargo, el VAR lo llamó para que revisara la jugada. Tras observar en el monitor, el colegiado cambió su decisión y lo expulsó.

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