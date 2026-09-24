Andrés Sarmiento le puso los taches a Rodrigo Ureña y se fue expulsado en Nacional vs. Millonarios

Atlético Nacional y Millonarios empataron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot, en la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. El juego tuvo varias emociones, entre ellas en una expulsión sobre el final.

A los 85 minutos, Andrés Sarmiento llegó a destiempo sobre Rodrigo Ureña y le puso los taches sobre el tobillo. El árbitro Diego Ulloa solo le mostró la tarjeta amarilla, sin embargo, el VAR lo llamó para que revisara la jugada. Tras observar en el monitor, el colegiado cambió su decisión y lo expulsó.

Vea la fuerte entrada de Andrés Sarmiento:

🔴 ¡ROJA EN NACIONAL! Tras el llamado del VAR el juez central cambió la amarilla por roja y con un hombre menos el 'Verdolaga' ante Millonarios. #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/bIwCUT7zSl — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026