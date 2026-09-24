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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Reyes y un gol accidentado para el empate de Atlético Nacional contra Millonarios

Andrés Reyes y un gol accidentado para el empate de Atlético Nacional contra Millonarios

En los últimos minutos del primer tiempo, en el estadio Atanasio Girardot, Andrés Reyes ganó por los aires, tras un buen centro de tiro de esquina, e infló las redes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Andrés Reyes, defensa central, celebra su gol con Atlético Nacional frente a Millonarios
Andrés Reyes, defensa central, celebra su gol con Atlético Nacional frente a Millonarios
Captura de pantalla de video

Andrés Reyes puso a celebrar a los miles de hinchas de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Este jueves 24 de septiembre, Millonarios abrió el marcador por intermedio de Julián Angulo, al minuto 39', y cuando se bajaba el telón del primer tiempo, el defensa central dijo presente para marcar el 1-1, ganando de cabeza, tras un tiro de esquina.

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Eso sí, no pudo celebrar como quisiera. Y es que, infortunadamente, chocó con Andrey Estupiñán y ambos cayeron al suelo, retorciéndose de dolor. De inmediato, los médicos de los dos equipos entraron para atender a sus respectivos jugadores y, por fortuna, pudieron seguir en el campo de juego.

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