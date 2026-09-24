Andrés Reyes y un gol accidentado para el empate de Atlético Nacional contra Millonarios

Andrés Reyes puso a celebrar a los miles de hinchas de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Este jueves 24 de septiembre, Millonarios abrió el marcador por intermedio de Julián Angulo, al minuto 39', y cuando se bajaba el telón del primer tiempo, el defensa central dijo presente para marcar el 1-1, ganando de cabeza, tras un tiro de esquina.

Eso sí, no pudo celebrar como quisiera. Y es que, infortunadamente, chocó con Andrey Estupiñán y ambos cayeron al suelo, retorciéndose de dolor. De inmediato, los médicos de los dos equipos entraron para atender a sus respectivos jugadores y, por fortuna, pudieron seguir en el campo de juego.

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¡ANDRÉS REYES DE CABEZA ANOTA EL EMPATE DE @nacionaloficial! Buen remate de cabeza del defensor y el clásico va 1-1. #LALIGAxWIN ⚽🔥🟢 pic.twitter.com/Dfdmzga74U — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026