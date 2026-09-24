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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 1-1 Millonarios

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 1-1 Millonarios

Este jueves, las emociones de la fecha 12 del fútbol profesional continuaron con el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios. ¡Partidazo en el Atanasio Girardot!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Nacional vs. Millonarios.
Nacional vs. Millonarios.
COLPRENSA.

Este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Millonarios no se sacaron ventaja y empataron 1-1, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. James Rodríguez debutó en Medellín y ante la hincha 'verdolaga'.

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El encuentro comenzó con una tempranera lesión de Cristian 'Chicho' Arango, quien se vio obligado a salir por Andrés Sarmiento. Los 'embajadores' abrieron la cuenta en el marcador con un acrobático gol de Julián Angulo luego de que le quedara el rebote de una pelota que pegó en el travesaño.

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Nacional tuvo que reaccionar y lo empató antes de culminar el primer tiempo con un cabezazo de Andrés Reyes, tras un cobro de tiro de esquina de Elías Cabrera.

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Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali
América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas
Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

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Viernes 25 de septiembre
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

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Sábado 26 de septiembre
Deportivo Pereira vs. Inter de Bogotá
Cúcuta Deportivo vs. Llaneros
Junior vs. Independiente Medellín

Domingo 27 de septiembre
Jaguares vs. Alianza Valledupar
Fortaleza vs. Deportes Tolima

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1América11731+1622:624
2Millonarios12552+716:920
3Atl. Nacional9612+918:919
4Ind. Medellín9612+617:1119
5Dep. Cali10532+715:818
6Bucaramanga9450+614:817
7Tolima10523+213:1117
8Santa Fe10442+516:1116
9Llaneros10424+113:1214
10Once Caldas10334+113:1212
11Águilas Doradas9252-112:1311
12Inter de Bogotá11254-413:1711
13Cúcuta10235-99:189
14Fortaleza10154-511:168
15Dep. Pasto10226-69:158
16Alianza Valledupar10226-119:208
17Boyacá Chicó9225-117:188
18Deportivo Pereira8143-56:117
19Jaguares9144-610:167
20Junior Barranquilla8134-212:146
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