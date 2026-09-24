Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 1-1 Millonarios

Este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Millonarios no se sacaron ventaja y empataron 1-1, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. James Rodríguez debutó en Medellín y ante la hincha 'verdolaga'.
El encuentro comenzó con una tempranera lesión de Cristian 'Chicho' Arango, quien se vio obligado a salir por Andrés Sarmiento. Los 'embajadores' abrieron la cuenta en el marcador con un acrobático gol de Julián Angulo luego de que le quedara el rebote de una pelota que pegó en el travesaño.
Nacional tuvo que reaccionar y lo empató antes de culminar el primer tiempo con un cabezazo de Andrés Reyes, tras un cobro de tiro de esquina de Elías Cabrera.
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Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026
Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali
América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas
Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios
Viernes 25 de septiembre
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
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Sábado 26 de septiembre
Deportivo Pereira vs. Inter de Bogotá
Cúcuta Deportivo vs. Llaneros
Junior vs. Independiente Medellín
Domingo 27 de septiembre
Jaguares vs. Alianza Valledupar
Fortaleza vs. Deportes Tolima
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|América
|11
|7
|3
|1
|+16
|22:6
|24
|2
|Millonarios
|12
|5
|5
|2
|+7
|16:9
|20
|3
|Atl. Nacional
|9
|6
|1
|2
|+9
|18:9
|19
|4
|Ind. Medellín
|9
|6
|1
|2
|+6
|17:11
|19
|5
|Dep. Cali
|10
|5
|3
|2
|+7
|15:8
|18
|6
|Bucaramanga
|9
|4
|5
|0
|+6
|14:8
|17
|7
|Tolima
|10
|5
|2
|3
|+2
|13:11
|17
|8
|Santa Fe
|10
|4
|4
|2
|+5
|16:11
|16
|9
|Llaneros
|10
|4
|2
|4
|+1
|13:12
|14
|10
|Once Caldas
|10
|3
|3
|4
|+1
|13:12
|12
|11
|Águilas Doradas
|9
|2
|5
|2
|-1
|12:13
|11
|12
|Inter de Bogotá
|11
|2
|5
|4
|-4
|13:17
|11
|13
|Cúcuta
|10
|2
|3
|5
|-9
|9:18
|9
|14
|Fortaleza
|10
|1
|5
|4
|-5
|11:16
|8
|15
|Dep. Pasto
|10
|2
|2
|6
|-6
|9:15
|8
|16
|Alianza Valledupar
|10
|2
|2
|6
|-11
|9:20
|8
|17
|Boyacá Chicó
|9
|2
|2
|5
|-11
|7:18
|8
|18
|Deportivo Pereira
|8
|1
|4
|3
|-5
|6:11
|7
|19
|Jaguares
|9
|1
|4
|4
|-6
|10:16
|7
|20
|Junior Barranquilla
|8
|1
|3
|4
|-2
|12:14
|6