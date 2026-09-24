Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 1-1 Millonarios

Este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional y Millonarios no se sacaron ventaja y empataron 1-1, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026. James Rodríguez debutó en Medellín y ante la hincha 'verdolaga'.

El encuentro comenzó con una tempranera lesión de Cristian 'Chicho' Arango, quien se vio obligado a salir por Andrés Sarmiento. Los 'embajadores' abrieron la cuenta en el marcador con un acrobático gol de Julián Angulo luego de que le quedara el rebote de una pelota que pegó en el travesaño.

Nacional tuvo que reaccionar y lo empató antes de culminar el primer tiempo con un cabezazo de Andrés Reyes, tras un cobro de tiro de esquina de Elías Cabrera.

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Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026



Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali

América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas

Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

Viernes 25 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

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Sábado 26 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Inter de Bogotá

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros

Junior vs. Independiente Medellín

Domingo 27 de septiembre

Jaguares vs. Alianza Valledupar

Fortaleza vs. Deportes Tolima

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026