Los secretos de Jaguares para retornar anticipadamente a la Liga BetPlay 2026; "fue un proceso"

Sólo un año duró Jaguares en el Torneo BetPlay. Los ‘felinos del Sinú’ lograron anticipadamente y de forma matemática su retorno a la Primera División de nuestro balompié, esto tras el 2-2 en su visita al Cúcuta Deportivo el martes anterior.

El conjunto cordobés ha tenido regularidad a lo largo del año; todo el proceso ha sido llevado por Álvaro Hernández, quien habló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ del secreto de su club para haber logrado el objetivo del ascenso en poco tiempo.

“Facilito no fue, hay dos claves, es cómo apostarle al fixture. Ustedes saben que el Torneo de la B para entenderlo la gente de afuera es complicado, pero nosotros sabíamos desde el principio a qué le apuntábamos, a uno de los torneos. Arrancamos en el primer semestre, que eso es clave, y hay un parámetro en el reglamento que dice en el reglamento que un equipo campeón de uno de los dos torneos de los dos semestres, ganando la reclasificación o siendo segundo en la reclasificación, ascendía directamente; y a eso, le apostamos desde el principio con un equipo competitivo, con un proceso. Primero fortaleciendo la nómina, el goleador del torneo que fue clave como el ‘Topo’ Rentería, desde el principio nos hemos jugado finales”, dijo de entrada el DT del club monteriano a la mesa de periodistas.

Jaguares de Córdoba vuelve a la primera división del fútbol colombiano @jaguaresfc/Instagram

A continuación, Hernández indicó que "la preparación física, una buena pretemporada que nos ha permitido tener un equipo sin lesiones, muy pocas lesiones, eso ha sido muy importante” para haber podido conseguir el ascenso anticipado.

Por último, el DT de Jaguares se refirió si ha habido ya negociaciones para continuar en el club ya en la máxima división, y si le 'echó un ojo' al campeonato que se avecina en la A y en donde los 'felinos' deberán luchar por la permanencia.

"Todavía estamos en eso (la renovación del contrato). El ‘presi’ sí quiso hablar conmigo, pero yo le dije que primero el objetivo y después ya hablar con calma para ver si después continuar o no. Ya lo otro, es planificar bien, uno tiene en su cabeza más menos los puntos sobre todo en sostenerse el equipo, siempre estar por encima de los promedios que se necesitan; aprovechar esos buenos momentos, mantener la nómina y traer refuerzos en posiciones claves", concluyó Hernández.

