Junior vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partidazo por Liga BetPlay

Este jueves se juega la última jornada del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2025, y en medio de la jornada donde se definirán a los últimos equipos clasificados a los cuadrangulares, se destaca el partidazo que protagonizarán Junior vs. Atlético Nacional en el Metropolitano.

Tanto 'tiburones' como 'verdolagas' ya aseguraron su lugar en la fiesta de fin de año, pero buscarán quedar mejor posicionados en la tabla general pensando en lo que será el sorteo. Nacional le apuesta al punto invisible; Junior se quedó sin esa posibilidad tras el empate a uno con Fortaleza en Techo, el fin de semana.

La actualidad del 'rojiblanco' antes del duelo contra el 'rey de copas'

Los dirigidos por Alfredo Arias suman 32 puntos y son sextos en la clasificación general. En la jornada anterior igualaron a un gol con los 'amix' en Bogotá, compromiso en el que perdieron por expulsión a José Cuenú, quien recibió una dura sanción por parte de la Dimayor: tres fechas de suspensión y una multa económica.

Junior ya se clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

"Este equipo se está preparando para pelear cosas grandes, el equipo demostró que tiene carácter, que podemos ir al frente en cualquier plaza de Colombia, para eso trabajamos día a día. Para eso toca apuntarle a lo que viene, que es un partido duro ante Nacional y luego pensar en los cuadrangulares", esas fueron las palabras de José Enamorado, autor del gol de Junior contra Fortaleza.



¿Cómo llega Atlético Nacional a Barranquilla?

El presente de los 'verdolagas' es óptimo, resultado positivo tras otro desde que Diego Arias asumió las riendas del banco técnico luego de la salida de Javier Gandolfi. 37 puntos en el segundo lugar y la posibilidad frente al 'rojiblanco' de quedarse con el punto invisible.

Celebración de Atlético Nacional por su victoria sobre América de Cali, por la Copa BetPlay Colprensa

Junior vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver por TV el partidazo por Liga BetPlay II-2025

En ese orden de ideas, este vibrante compromiso de la jornada 20 se efectuará en el Metropolitano este jueves 13 de noviembre, en horario de las 7:00 de la noche.

Se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano, pero en este portal: www.golcaracol.com, encontrará un minuto a minuto no sólo de este partido, sino de cómo se desarrolla la fecha en los estadios que definen a los dos últimos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.

Hay que indicar que para este partido, Junior comunicó a través de sus canales oficiales que no habrá el ingreso de la hinchada visitante.