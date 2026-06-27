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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Lucas González estaría cerca de ser nuevo técnico de Nacional; ¿qué pasó con Reinaldo Rueda?

Lucas González estaría cerca de ser nuevo técnico de Nacional; ¿qué pasó con Reinaldo Rueda?

Atlético Nacional busca nuevo entrenador tras la salida de Diego Arias, y el nombre que suena con fuerza es el de Lucas González. ¡Acá los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Lucas González sería el nuevo técnico de Atlético Nacional.
Lucas González sería el nuevo técnico de Atlético Nacional.
Foto: AFP

Mientras se desarrolla el Mundial 2026, el mercado de transferencias del fútbol profesional colombiano no se detiene, y entre los rumores del mismo, parece que ya hay uno que estaría prácticamente concretado, el del nuevo técnico de Atlético Nacional. El nombre que salió a flote fue el de Lucas González.

Recordemos, que González Vélez es actualmente el entrenador del Deportes Tolima, que fue el único club de nuestro país que avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

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La información de que el estratega bogotano, de 45 años, será el que comande el cuadro 'verdolaga' para el segundo semestre del año en curso, la revelaron desde el sur del continente.

Fue así como el periodista argentino, César Luis Merlo y especialista en el mercado de pases, indicó lo siguiente en sus plataformas sociales personales.

"(𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊) Lucas González es el nuevo DT de Atlético Nacional después de la negativa de Reinaldo Rueda por falta de acuerdo económico. Por su parte, Deportes Tolima ya trabaja en su reemplazo de cara a su proyecto deportivo y a los octavos de final de la Libertadores", precisó Merlo en su cuenta en 'X'.

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Mientras que Julián Capera, periodista de Noticias Caracol, precisó que la llegada de González al 'rey de copas' colombiano se habría dado el viernes anterior, al no llegar a un acuerdo con Reinaldo Rueda, quien se inclinaba para arribar al banco técnico.

"Lucas González acordó su llegada a Atlético Nacional tras la reunión que tuvo AYER con los directivos del conjunto antioqueño. Al no llegar a un acuerdo con Reinaldo Rueda, el escogido fue Lucas González quien desde un principio mostró interés en el proceso. Deportes Tolima trabaja hace algunos días en su reemplazo, entendiendo que no iba a poder contar con el entrenador bogotano, porque no estaba enfocado en su proyecto", añadió Capera en su cuenta en 'X'.

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Así las cosas, sólo queda esperar una confirmación oficial por parte de Atlético Nacional, equipo que tiene la obligación de ser protagonista en el segundo semestre de la Liga BetPlay I-2026.

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