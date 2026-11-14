¿Cómo y cuándo se jugarán los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay?; fixture, fechas y más

Este sábado 14 de noviembre, la Liga BetPlay II-2026 le dio continuidad a la última jornada del ‘Todos Contra Todos’, en la que varios equipos definieron muchas cosas; tanto para los que ya estaban clasificados, así como para los que todavía tenían que asegurar su cupo.

Y efectivamente, después de una tarde dramática, llena de polémicas, suspenso y goles; el fútbol colombiano definió a los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales, que le darán inicio a la segunda fase del torneo.

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Como primer clasificado aparece Atlético Nacional, seguido del América de Cali; quien también quedó en lo más alto de la tabla de posiciones, después de vencer a Pereira en condición de visitante, por la última jornada de la Liga. De esta manera, tanto antioqueños como vallecaucanos quedaron como cabeza de serie, teniendo la ventaja deportiva del punto invisible.

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Respecto a los otros seis clasificados, destaca el Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín, Millonarios y Once Caldas.



Una vez finalizada la fecha, en la Dimayor inmediatamente realizaron el sorteo para definir los dos grupos en los cuadrangulares finales, quedando el A integrado por Nacional, Once Caldas, Santa Fe y Medellín.

Mientras que en el grupo B están América, Millonarios, Bucaramanga y Cali.

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De igual manera, una vez se distribuyeron los grupos, también se determinó cómo se jugarán los partidos durante las seis jornadas en estos cuadrangulares, repartiendo locales y demás.

En la transmisión informaron que la fecha estimada para iniciar las finales, sería el 20 de noviembre de 2026.



Fixture de los cuadrangulares finales:

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Fecha 1

Grupo A

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Medellín vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Nacional

Grupo B

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Cali vs. Millonarios

Bucaramanga vs. América

Fecha 2

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Grupo A

Santa Fe vs. Once Caldas

Nacional vs. Medellín

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Grupo B

Millonarios vs. Bucaramanga

América vs. Cali

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Fecha 3

Grupo A

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Santa Fe vs. Nacional

Medellín vs. Once Caldas

Grupo B

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Millonarios vs. América

Cali vs. Bucaramanga

Fecha 4

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Grupo A

Nacional vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Medellín

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Grupo B

América vs. Millonarios

Bucaramanga vs. Cali

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Fecha 5

Grupo A

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Once Caldas vs. Santa Fe

Medellín vs. Nacional

Grupo B

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Bucaramanga vs. Millonarios

Cali vs. América

Fecha 6

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Grupo A

Santa Fe vs. Medellín

Nacional vs. Once Caldas

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Grupo B

Millonarios vs. Cali

América vs. Bucaramanga