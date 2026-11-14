Rafael Dudamel dio la clave para que el Cali sea protagonista en los cuadrangulares

Deportivo Cali consiguió su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, luego de empatar 2-2 frente al Deportes Tolima en la última jornada del todos contra todos. Sin embargo, el conjunto vallecaucano no pudo quedarse con el segundo puesto de la tabla, que le habría permitido ser cabeza de grupo en la siguiente fase del campeonato.

El equipo dirigido por Rafael Dudamel terminó en la tercera posición con 35 puntos y ahora se prepara para afrontar la disputa por un lugar en la final. Una vez terminó el compromiso en Palmaseca, el entrenador venezolano habló en rueda de prensa sobre el desarrollo del encuentro, los errores de sus dirigidos y las sensaciones que le dejó el resultado.

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"Al frente tuvimos a un Deportes Tolima con buen funcionamiento y grandes individualidades. Siento que en el primer tiempo lo pudimos contener bien. Lo superamos en varios pasajes del partido, pero después, con los cambios que ellos hicieron, aprovecharon nuestros errores y se nos fue el triunfo. Rescatamos finalmente un punto con la superioridad numérica. Tuvimos opciones para ganarlo, pero también estuvimos desordenados y por poco lo perdemos", dijo de entrada.

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El técnico también se refirió a los aspectos que necesita corregir el Deportivo Cali, especialmente cuando se encuentra en desventaja en el marcador y debe mantener el orden para buscar una reacción.



"Tenemos que reorganizar las ideas cuando estamos en la adversidad, es decir, abajo en el marcador. No desordenarnos y darle un mejor uso a la pelota".

Por otra parte, el estratega explicó algunas de sus decisiones durante el compromiso y destacó el aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes.

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"No siempre saco a Johan Martínez, y mira que tan mal no salió, porque entró Steven Rodríguez, marcó gol y Kevin Suárez dio pase de gol. Tengo que planificar los partidos pensando en lo que viene", analizó sobre las sustituciones que hizo.

Finalmente, Dudamel habló de la preparación para los cuadrangulares y reconoció que el equipo debe fortalecer su concentración y manejo emocional para afrontar la siguiente instancia.

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"La finales es impresionante y se va a definir por los detalles más pequeños. Lo que tenemos que hacer en los cuadrangulares es retomar ese control emocional, la madurez y estar siempre concentrados en el partido. No dimensionamos hoy la importancia del partido por estar pensando ya en los cuadrangulares", concluyó.