Lucas González; "Nacional tuvo que jugar cinco partidos, mientras Medellín solo tuvo tres juegos"

Tras la seguidilla de compromisos disputados en Copa y Liga Betplay II 2026, el director técnico de Atlético Nacional, Lucas González, expresó públicamente su descontento con la programación fijada por la Dimayor. El estratega enfatizó el desgaste físico de su plantilla comparado con el de sus rivales directos y advirtió sobre los riesgos de lesión a los que se ven expuestos sus futbolistas.

González hizo un contraste puntual entre el volumen de partidos que debió afrontar su club y los días de descanso con los que contó su clásico rival en el mismo lapso de tiempo. Esto en la previa del clásico frente a Independiente Medellín, del próximo domingo 25 de octubre.

Publicidad

"Lo que nos ha pasado esta semana no es normal. Espero que esto no vuelva a suceder y que sirva como un llamado a la Dimayor y a los entes que programan, porque es increíble que tengamos que jugar dos clásicos, uno por la copa y otro por la liga, y sumando esos dos juegos, tenemos que jugar cinco, cuando Medellín solo tiene que jugar tres. Entre partidos, nosotros jugamos tres, ellos juegan solo uno", recriminó el DT 'verdolaga'.

Publicidad

Ante la alta sumatoria de minutos en cancha, el entrenador explicó que la única herramienta efectiva para resguardar la integridad física del plantel es limitar la participación de los futbolistas, incluso a costa de la preparación previa en la sede de entrenamiento. Por ejemplo, en la victoria 3-0 sobre Pasto, del jueves en la noche, no estuvieron jugadores como el experimentado James Rodríguez y el lateral Andrés Felipe Román, por solamente mencionar dos nombres.



"Esto lógicamente te condiciona mucho respecto a las posibilidades de ganar cada partido, no solo por frescura, pero también la disponibilidad de los jugadores. Así que no hay otra alternativa que intentar evitar que nuestros jugadores se lesionen. Y la única manera de evitar lesiones es reduciendo los minutos. No hay otra manera de evitar lesiones en el fútbol", señaló.

"Creo que este partido ha sido un muy buen ejemplo porque era imposible prepararse, pero los chicos lo entendieron bien, jugaron un buen partido, y ahora son tres puntos más, y ahora tenemos que pensar en el partido del domingo", finalizó Lucas González, que ya pasó la página de la positiva presentación contra los pastusos y tiene la mira puesta en el DIM, rival que se enfrentará en la tarde noche dominical, en el Atanasio, con el toque inicial del balón a las 6:10 p.m.

Publicidad