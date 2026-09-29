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Gol Caracol  / Fabián Bustos salió de Millonarios y se encuentra cerca de volver al banquillo técnico

Fabián Bustos salió de Millonarios y se encuentra cerca de volver al banquillo técnico

Solamente sería cuestión de horas para que Fabián Bustos sea anunciado en su nuevo equipo, uno que ya sacó campeón en el pasado. ¡Conozca acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Fabián Bustos, extécnico de Millonarios.
Fabián Bustos, extécnico de Millonarios.
Foto: AFP

La salida de Fabián Bustos del banco técnico de Millonarios causó conmoción en su momento, pero el técnico argentino estaría muy cerca de retornar a los bancos. El estratega, de 57 años, volvería a un 'viejo conocido', a un club que ya dirigió en el pasado.

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De acuerdo con la prensa internacional, Bustos Barbero estaría en conversaciones, muy avanzadas, con Universitario de Deportes, club que busca un entrenador luego de la salida de su compatriota, Héctor Cúper. Su arribo a los 'merengues' es inminente.

"Tras la confirmación de Universitario de Deportes de la salida de Héctor Cúper después de mantener una reunión entre la administración del club y el entrenador, se pudo conocer que la directiva 'crema' ya mantiene negociaciones avanzadas con Fabián Bustos", se leyó en el informe de 'Tribuna.com'.

Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios.
Fabián Bustos dejó de ser el técnico de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

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En el mismo medio resaltan el pasado del exDT de Millonarios en Universitario, combinado con el que salió campeón del campeonato peruano.

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"El entrenador argentino ya tiene un pasado en Universitario, club al que condujo durante la temporada 2024 y con el que consiguió el título nacional en su centenario. La posible llegada de Bustos supondría así su regreso al banquillo del cual se retiró en plena Copa Libertadores del 2025", añadieron.

Igualmente, en la página web del tabloide 'DSN' precisaron que luego de la reunión con los directivos de la 'crema', Bustos habría aceptado la propuesta, dio el sí y sólo sería cuestión de horas para que lo anuncien.

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"El argentino aceptó la propuesta de la directiva después de una reunión realizada tras la salida de Héctor Cúper. Su retorno permitiría al equipo crema recuperar al entrenador que condujo la conquista del campeonato nacional en el año de su centenario", reseñaron.

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Y complementaron: "El acuerdo todavía requiere ajustar los últimos detalles antes de la firma del contrato y la presentación. Mientras se completa la incorporación del nuevo comando técnico, Piero Alva estará a cargo de los entrenamientos de manera interina".

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