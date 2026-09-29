Juan Guillermo Cuadrado debutó en Millonarios con un 2-2 contra Medellín; buen juego y silbado

Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con la camiseta de Millonarios y lo hizo frente a Independiente Medellín, club con el que tiene un pasado. El popular 'Panita', además de ser titular en el azul bogotano fue capitán y dejó buenos destellos de su fútbol en el campo de juego del Atanasio Girardot, escenario que le dio un particular recibimiento; los chiflidos no faltaron para él.

Y es que en las gradas del escenario deportivo antioqueño vislumbró un cartel que no pasó desapercibido, ya que estaba dirigido para el exJuventus e Inter de Milán; los hinchas del DIM no perdonaron que Cuadrado Bello no haya llegado al equipo y se decantara por la oferta del azul capitalino. "Hoy nos visita Judas, el traidor", se leyó en el cartel.

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En cuanto a su desempeño, el internacional con la Selección Colombia se mostró asociativo, muy dinámico en el campo de juego, se movió por la banda. Los rivales, en algunas ocasiones, tuvieron que frenarlo con faltas.

"JUDAS Y TRAIDOR"



¿Qué tal el mensaje de los fanáticos del 'poderoso' para Juan Guillermo Cuadrado? Los leemos... pic.twitter.com/0UiuttlW70 — Gol Caracol (@GolCaracol) September 30, 2026

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Finalmente, Cuadrado estuvo 60 minutos y en su lugar ingresó Macalister Silva.



Hay que indicar que este compromiso entre 'poderosos' y 'embajadores' estaba pendiente y los dos clubes se van poniendo al día; en un duelo que concluyó 2-2.

¿Cómo se presentó el partido en el Atanasio Girardot?

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Fue un duelo entre dos equipos que propusieron en cancha y supieron aprovechar las falencias de las defensas rivales. Tuvo dinámica de principio a fin.

Pero fue Millonarios el que abrió la cuenta en el Atanasio, luego de un cobro de pelota quieta. Stiven Barreiro cabeceó tras un centro de Daniel Ruiz, y la pelota se desvió en Luis Fernando Escorcia para el 0-1 en el tablero, al minuto 24.

Juan Guillermo Cuadrado en Medellín vs. Millonarios por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Pero los dirigidos por Luis Amaranto Perea no se quedaron atrás, y por esa vía, también logró la igualdad en el marcador, el 1-1. Hayen Palacios, al 39', logró vencer la resistencia de Burray para la euforia de los hinchas locales.

No obstante, las emociones no faltaron en la conclusión de la primera parte, debido a que Leonardo Castro volvió a adelantar a los visitantes. Hubo suspenso en la celebración para Millonarios porque el juez de línea levantó la bandera. El VAR entró a revisar la jugada, y tras unos instantes, se validó el 1-2 para los de Alberto Gamero.

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Para la parte complementaria, los equipos no pararon en sus intentos en la portería rival. Millonarios de aumentar el marcador, y Medellín, de igualarlo.

Fue la segunda opción en este caso, debido a que Nivaldo Erazo, al minuto 53, estableció el 2-2 final.

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El empate dejó al DIM con 20 puntos en la general en once compromisos, y el azul, llegó a 21 unidades en trece partidos jugados.