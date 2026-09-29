Síguenos en:
Tendencias:
MANCHESTER CITY
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 2-2 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 2-2 Millonarios

Este martes, en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Millonarios empataron en juego válido por la fecha 4 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
Comparta en:
Medellín vs. Millonarios.
Medellín vs. Millonarios.
Millonarios.

El fútbol colombiano se sigue poniendo al día en su calendario y por eso este martes Independiente Medellín y Millonarios se enfrentaron por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. El partido que se disputó en el Atanasio Girardot terminó empatado 2-2 y tuvo dos hechos relevantes: la presentación de Jackson Martínez, en el 'poderoso', y el debut de Juan Guillermo Cuadrado, en el 'embajador'.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Millonarios abrió la cuenta a los 24 minutos con un gol en propia puerta de Luis Escorcia luego de un centro perfecto al área de Daniel Ruiz. Al 39', DIM puso el empate con un cabezazo de Hayen Palacios, tras un tiro de esquina perfecto de Agustín Martegani.

Publicidad

Últimas noticias

Juan Guillermo Cuadrado en Medellín vs. Millonarios por la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Juan Guillermo Cuadrado debutó en Millonarios con un 2-2 contra Medellín; buen juego y silbado

Cristian 'Chicho' Arango Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

Cuándo operan a Cristian 'Chicho' Arango, de Nacional, y qué incapacidad tendría; es oficial

Cuando todo pintaba para un empate al descanso, al 45', Leonardo Castro anotó de pierna zurda, precedido por un gran pase filtrado de Danovis Banguero. El tanto sumó al marcador con suspenso, ya que invalidado por el juez de línea, pero posteriormente contó con ayuda del VAR.

Publicidad

Pese a ese golpe, Medellín salió con gran actitud en la segunda parte y de nuevo emparejó todo. Al 53', Martegani hizo un gran control en el área y el canterano Nivaldo Erazo marcó con un derechazo potente y bien ajustado al poste. Al final no hubo tiempo para más y todo quedó en tablas.

Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
Fortaleza 2-0 Cúcuta
Tolima 2-1 Inter de Bogotá
Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali
Alianza Valledupar 2-3 Bucaramanga
Jaguares 1-1 Once Caldas
América 1-0 Atlético Nacional
Águilas Doradas 1-1 Llaneros
Independiente Medellín 2-2 Millonarios

Publicidad

14 de octubre
Junior vs. Deportivo Pereira

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1América11731+1622:624
2Dep. Cali11632+917:821
3Millonarios13562+718:1121
4Bucaramanga10550+817:920
5Ind. Medellín11623+419:1520
6Atl. Nacional9612+918:919
7Santa Fe11542+618:1219
8Tolima11533+215:1318
9Llaneros11425014:1414
10Once Caldas11335-114:1512
11Inter de Bogotá12264-413:1712
12Cúcuta11335-811:1912
13Águilas Doradas10253-312:1511
14Boyacá Chicó10325-510:1811
15Alianza Valledupar11326-1011:2111
16Junior Barranquilla9234014:149
17Fortaleza11164-513:189
18Deportivo Pereira10154-67:138
19Dep. Pasto11227-99:188
20Jaguares10145-711:187
Cristian 'Chicho' Arango Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

Cuándo operan a Cristian 'Chicho' Arango, de Nacional, y qué incapacidad tendría; es oficial

Jackson Martínez junto a Juan Guillermo Cuadrado, en la previa de Medellín vs. Millonarios.
Fútbol Colombiano

Jackson Martínez se la 'tiró plena' a Juan Guillermo Cuadrado; "anhelo que regrese a Medellín"

Juan Guillermo Cuadrado tuvo su primera sesión como nuevo jugador de Millonarios.
Fútbol Colombiano

Juan Guillermo Cuadrado recibió noticias para Medellín vs. Millonarios; acá los detalles

Publicidad

Relacionados

Independiente Medellín

Millonarios FC

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad