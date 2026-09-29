Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 2-2 Millonarios

El fútbol colombiano se sigue poniendo al día en su calendario y por eso este martes Independiente Medellín y Millonarios se enfrentaron por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. El partido que se disputó en el Atanasio Girardot terminó empatado 2-2 y tuvo dos hechos relevantes: la presentación de Jackson Martínez, en el 'poderoso', y el debut de Juan Guillermo Cuadrado, en el 'embajador'.

Millonarios abrió la cuenta a los 24 minutos con un gol en propia puerta de Luis Escorcia luego de un centro perfecto al área de Daniel Ruiz. Al 39', DIM puso el empate con un cabezazo de Hayen Palacios, tras un tiro de esquina perfecto de Agustín Martegani.

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Cuando todo pintaba para un empate al descanso, al 45', Leonardo Castro anotó de pierna zurda, precedido por un gran pase filtrado de Danovis Banguero. El tanto sumó al marcador con suspenso, ya que invalidado por el juez de línea, pero posteriormente contó con ayuda del VAR.

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Pese a ese golpe, Medellín salió con gran actitud en la segunda parte y de nuevo emparejó todo. Al 53', Martegani hizo un gran control en el área y el canterano Nivaldo Erazo marcó con un derechazo potente y bien ajustado al poste. Al final no hubo tiempo para más y todo quedó en tablas.



Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

Fortaleza 2-0 Cúcuta

Tolima 2-1 Inter de Bogotá

Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali

Alianza Valledupar 2-3 Bucaramanga

Jaguares 1-1 Once Caldas

América 1-0 Atlético Nacional

Águilas Doradas 1-1 Llaneros

Independiente Medellín 2-2 Millonarios

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14 de octubre

Junior vs. Deportivo Pereira

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓN EQUIPO PJ V E D DG GOLES PTS 1 América 11 7 3 1 +16 22:6 24 2 Dep. Cali 11 6 3 2 +9 17:8 21 3 Millonarios 13 5 6 2 +7 18:11 21 4 Bucaramanga 10 5 5 0 +8 17:9 20 5 Ind. Medellín 11 6 2 3 +4 19:15 20 6 Atl. Nacional 9 6 1 2 +9 18:9 19 7 Santa Fe 11 5 4 2 +6 18:12 19 8 Tolima 11 5 3 3 +2 15:13 18 9 Llaneros 11 4 2 5 0 14:14 14 10 Once Caldas 11 3 3 5 -1 14:15 12 11 Inter de Bogotá 12 2 6 4 -4 13:17 12 12 Cúcuta 11 3 3 5 -8 11:19 12 13 Águilas Doradas 10 2 5 3 -3 12:15 11 14 Boyacá Chicó 10 3 2 5 -5 10:18 11 15 Alianza Valledupar 11 3 2 6 -10 11:21 11 16 Junior Barranquilla 9 2 3 4 0 14:14 9 17 Fortaleza 11 1 6 4 -5 13:18 9 18 Deportivo Pereira 10 1 5 4 -6 7:13 8 19 Dep. Pasto 11 2 2 7 -9 9:18 8 20 Jaguares 10 1 4 5 -7 11:18 7