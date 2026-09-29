Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 2-2 Millonarios

El fútbol colombiano se sigue poniendo al día en su calendario y por eso este martes Independiente Medellín y Millonarios se enfrentaron por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. El partido que se disputó en el Atanasio Girardot terminó empatado 2-2 y tuvo dos hechos relevantes: la presentación de Jackson Martínez, en el 'poderoso', y el debut de Juan Guillermo Cuadrado, en el 'embajador'.
Millonarios abrió la cuenta a los 24 minutos con un gol en propia puerta de Luis Escorcia luego de un centro perfecto al área de Daniel Ruiz. Al 39', DIM puso el empate con un cabezazo de Hayen Palacios, tras un tiro de esquina perfecto de Agustín Martegani.
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Cuando todo pintaba para un empate al descanso, al 45', Leonardo Castro anotó de pierna zurda, precedido por un gran pase filtrado de Danovis Banguero. El tanto sumó al marcador con suspenso, ya que invalidado por el juez de línea, pero posteriormente contó con ayuda del VAR.
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Pese a ese golpe, Medellín salió con gran actitud en la segunda parte y de nuevo emparejó todo. Al 53', Martegani hizo un gran control en el área y el canterano Nivaldo Erazo marcó con un derechazo potente y bien ajustado al poste. Al final no hubo tiempo para más y todo quedó en tablas.
Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026
Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
Fortaleza 2-0 Cúcuta
Tolima 2-1 Inter de Bogotá
Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali
Alianza Valledupar 2-3 Bucaramanga
Jaguares 1-1 Once Caldas
América 1-0 Atlético Nacional
Águilas Doradas 1-1 Llaneros
Independiente Medellín 2-2 Millonarios
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14 de octubre
Junior vs. Deportivo Pereira
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|América
|11
|7
|3
|1
|+16
|22:6
|24
|2
|Dep. Cali
|11
|6
|3
|2
|+9
|17:8
|21
|3
|Millonarios
|13
|5
|6
|2
|+7
|18:11
|21
|4
|Bucaramanga
|10
|5
|5
|0
|+8
|17:9
|20
|5
|Ind. Medellín
|11
|6
|2
|3
|+4
|19:15
|20
|6
|Atl. Nacional
|9
|6
|1
|2
|+9
|18:9
|19
|7
|Santa Fe
|11
|5
|4
|2
|+6
|18:12
|19
|8
|Tolima
|11
|5
|3
|3
|+2
|15:13
|18
|9
|Llaneros
|11
|4
|2
|5
|0
|14:14
|14
|10
|Once Caldas
|11
|3
|3
|5
|-1
|14:15
|12
|11
|Inter de Bogotá
|12
|2
|6
|4
|-4
|13:17
|12
|12
|Cúcuta
|11
|3
|3
|5
|-8
|11:19
|12
|13
|Águilas Doradas
|10
|2
|5
|3
|-3
|12:15
|11
|14
|Boyacá Chicó
|10
|3
|2
|5
|-5
|10:18
|11
|15
|Alianza Valledupar
|11
|3
|2
|6
|-10
|11:21
|11
|16
|Junior Barranquilla
|9
|2
|3
|4
|0
|14:14
|9
|17
|Fortaleza
|11
|1
|6
|4
|-5
|13:18
|9
|18
|Deportivo Pereira
|10
|1
|5
|4
|-6
|7:13
|8
|19
|Dep. Pasto
|11
|2
|2
|7
|-9
|9:18
|8
|20
|Jaguares
|10
|1
|4
|5
|-7
|11:18
|7
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