Hora y TV para ver en vivo hoy Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Supercopa de España 2026

El primer duelo del año entre Real Madrid y Atlético de Madrid se programó para el jueves 8 de enero a las 2:00 de la tarde, hora colombiana, como cierre de la fase semifinal de la Supercopa de España 2026, evento desarrollado en la ciudad de Yeda.

La contienda inaugural tuvo al Barcelona imponiéndose 5-0 sobre el Athletic Club de Bilbao e instalándose en la máxima instancia luego de un encuentro en el que anotaron Ferrán Torres (22’), Fermín Lòpez (30’), el sueco Roony Bardghji (34’) y el brasileño Raphael Dias Belloli ‘Raphinha’ (38’ y 52’).

Ahora, las escuadras más grandes de Madrid lucharán entre sí por medirse con el ‘Barça’, vigente campeón de esta competición, el domingo 11 de enero en el cotejo por el primer título oficial del año.

La principal novedad de la contienda pasa por la ausencia del goleador francés Kylian Mbappé, baja del Real por lesión y cuyo lugar está siendo ocupado por el delantero de 21 años de edad Gonzalo García, que viene de hacer un triplete en el 5-1 sobre el Betis en la fecha 18 de la Liga de España.



La última vez que ‘merengues’ y ‘colchoneros’ se vieron las caras fue el 27 de septiembre de 2025 en cumplimiento de la jornada 7 de la primera división española, cuando los rojiblancos ganaron 5-2 en condición de local.

En consecuencia, el nuevo cotejo tiene tintes de revancha, aunque los entrenadores de cada bando se han encargado de decir que ahora el escenario es diferente y que por ello el más reciente antecedente no cuenta.



Hora y TV para Real Madrid vs. Atlético de Madrid por Supercopa de España

El partido se podrá observar en directo por televisión en Colombia el jueves 8 de enero de 2026 a partir de las 2:00 p. m. por la señal de Win.

Datos del partido

Semifinal: Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Fecha: jueves 8 de enero de 2026

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

Estadio: Rey Abdalá, de Yeda (Arabia)

TV: Win

Final vs. Barcelona: enero 11 (2:00 p. m.)