Gol Caracol  / Hora y TV para ver en vivo hoy Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Supercopa de España 2026

Hora y TV para ver en vivo hoy Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Supercopa de España 2026

El derbi madrileño definirá al segundo finalista del certamen que se viene llevando a cabo en Arabia Saudita y que ya tiene al Barcelona esperando rival.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 8 de ene, 2026
Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinal de Supercopa de España 2026.jpg
Real Madrid vs. Atlético de Madrid, semifinal de Supercopa de España.
Fotos: @realmadrid y @atleti.

