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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luto en el fútbol; falleció histórico jugador argentino que brilló en Nacional y Millonarios

Luto en el fútbol; falleció histórico jugador argentino que brilló en Nacional y Millonarios

Este martes, uno de los clubes más reconocidos de Argentina confirmó la lamentable noticia sobre la muerte de una leyenda del balompié argentino y que tuvo su pasado en Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Imagen de referencia del balón del fútbol profesional colombiano en la temporada 2025
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Colprensa

Este martes, en Argentina, falleció Eduardo Maglioni a los 80 años, otrora delantero de Independiente de Avellaneda, club con el cual ganó seis títulos, cuatro de ellos internacionales (Dos Copa Libertadores, una Copa Interamericana y una Copa Intercontinental. Además, vistió la camiseta de los clubes colombianos Atlético Nacional, Millonarios y Unión Magdalena.

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"Despedimos con dolor a Eduardo Maglioni, uno de los grandes jugadores de nuestra historia. Autor de dos goles en la Final de la Copa Libertadores 1972 ante Universitario de Perú y ganador de seis títulos con el Rey de Copas: Metro 70 y 71, Libertadores 72 y 73, Interamericana 73 e Intercontinental 73. Además, ostentaba un simpático Récord Guinness por convertirle tres goles en 111 segundos a Gimnasia La Plata en 1973. Estuvo ligado al Club hasta sus últimos días, entregando hasta el final el amor que tenía por Independiente. Hasta siempre, Eduardo. Te vamos a extrañar", fue el sentido mensaje del conjunto rojo de Avellaneda.

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Por su parte, el ente recto del fútbol de nuestro país también se pronunció en sus cuentas oficiales. "División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Maglioni, exfutbolista argentino que dejó una importante huella durante su paso por el Fútbol Profesional Colombiano. Maglioni tuvo una destacada carrera como delantero y vistió las camisetas de Millonarios FC y Atlético Nacional, además de Unión Magdalena, durante su etapa en Colombia. Su talento y trayectoria internacional lo convirtieron en una figura recordada por los aficionados de los diferentes clubes que representó, dejando también un legado en el fútbol colombiano. La DIMAYOR expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y a las instituciones que hicieron parte de su trayectoria, acompañándolos en este difícil momento", se lee en la misiva.

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