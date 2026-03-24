Madre de Santiago Castrillón habló, tras la muerte del futbolista, y contó nuevos detalles

La muerte del joven, Santiago Castrillón, de 18 años, tiene conmocionado al fútbol colombiano. El jugador de la categoría Sub-20 de Millonarios se desplomó en un compromiso contra Independiente Santa Fe, en las canchas de Xcoli, y falleció un día después, pese a los esfuerzos médicos. Al respecto, quien habló fue Nidia Gómez, madre de quien portaba la número '10' del 'embajador', en entrevista con 'Noticias Caracol'.

Cuando reciben la llamada de emergencia, ¿Qué les dicen sobre su hijo?

"Me llamó la doctora, Laura, que es de Millonarios, y me informa que, en ese momento, mi hijo no estaba mal, pero que le estaban realizando una reanimación, ya que había recibido un balonazo en el partido".

¿Cómo ocurrió todo?

"Nos informaron que bajó el balón con el pecho, lo entregó, caminó unos pasos y cayó. Vuelve en sí después de eso, pero recae y ahí es donde la ambulancia lo lleva hasta la Colina".

Primero va a la Colina y luego lo trasladan a otro hospital...

"En la noche, sobre las 10, le hicieron el traslado a la Cardioinfantil, donde murió".



¿Les han dicho algo de las causas de la muerte?

"No, nada, estamos a la espera de que me llamen para reclamar el cuerpo y esperando respuestas a esas preguntas".

Santiago Castrillón, jugador de Millonarios. Millonarios.

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¿Qué les han dicho los médicos?

"Lo que me dijeron es que estuvo 50 minutos tratando de estar aquí, en reanimación, pero el cerebro no recibió oxígeno y a raíz de eso pasó todo lo demás".

¿Sería una falla cardíaca?

"No podría afirmarlo, pero es lo que me han dicho, a la espera del pronunciamiento de medicina legal".

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¿Su hijo sufría de algún problema de salud?

"Ninguno, ni del corazón, ni respiración, nada. Tenía una problema en el ojo, pero se echaba unas gotas y ya, era lo único".

¿Quién era Santiago?

"Un joven humilde, soñador, con ganas de comerse el mundo, que quería ayudar a mucha gente. Como varios me lo decían, darme lo mejor a mí, como madre, pero yo estaré bien, sé que me va a cuidar".

Santiago Castrillón, jugador de Millonarios Sub-20, en medio de un partido Instagram Oficial de Santiago Castrillón

Vea la entrevista con Nidia Gómez, madre de Santiago Castrillón