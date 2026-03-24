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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Madre de Santiago Castrillón habló, tras la muerte del futbolista, y contó nuevos detalles

Madre de Santiago Castrillón habló, tras la muerte del futbolista, y contó nuevos detalles

En entrevista con 'Noticias Caracol', doña Nidia Gómez no ocultó su tristeza por el fallecimiento de su hijo, Santiago Castrillón, revelando qué ha pasado en las últimas horas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Santiago Castrillón falleció un día después de un incidente en el partido Sub-20 de Millonarios vs. Santa Fe, en las canchas de Xcoli
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