Millonarios confirmó la salida de otro jugador; "se rescindió contrato de mutuo acuerdo"

Millonarios no pierde tiempo. Después de haber firmado un segundo semestre de 2025 para el olvido, quedando eliminado en los octavos de final de la Copa BetPlay y sin clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, empezó a armarse para el 2026. Y es que, antes de que termine el año, ya ha realizado unos cuantos anuncios en cuanto a altas y bajas.

En primera instancia, le dieron la bienvenida a Carlos Darwin Quintero, experimentado futbolista que llega desde Deportivo Pereira. Posteriormente, informaron que "Ariel Michaloutsos será el nuevo Director Deportivo". De hecho, el argentino, de paso por River Plate y Newell's Old Boys, fue presentado de manera oficial, en rueda de prensa, el martes 25 de noviembre.

Además, en sus redes sociales y con un mensaje claro y contundente, dieron a conocer que "desvinculó, de manera anticipada, a Néiser Villarreal". Recordemos que el delantero, quien fue goleador del Sudamericano Sub-20 y máximo artillero del Mundial Sub-20, junto a Benja Cremaschi, Lucas Michal y Yassir Zabiri, se convirtió en nuevo refuerzo de Cruzeiro.

Jugadores y cuerpo técnico de Millonarios en una sesión de entrenamiento Twitter Oficial de Millonarios

Ahora, este jueves 27 de noviembre, "Millonarios FC Informó que ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato con el futbolista, Bruno Sávio. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros". El mediocampista brasileño, de 31 años, disputó un total de 144 minutos, repartidos en seis compromisos, en los que recibió tres amarillas y no aportó en goles.



Cabe aclarar que vistió las camisetas de Bolívar, Guaraní, América Mineiro, Cuiabá, Al Ahly, Mirassol, NK Istra, Red Bull Bragantino y Avaí, a lo largo de su carrera. Ahora, deberá buscar un nuevo destino, después de que no se pudiera consolidar en el conjunto 'embajador', mientras que la institución, de seguro, realizará nuevos anuncios en los próximos días.