"Marino Hinestroza tiene todo el carácter y la personalidad para jugar en Boca Juniors"

El fichaje de Marino Hinestroza por Boca Juniors sigue sin tener una conclusión definitiva. Las negociaciones entre el 'xeneize' y Atlético Nacional se están demorando más de lo previsto, debido a desacuerdos en la parte económica, lo que ha ocasionado muchas dudas entre la hinchada del club argentino sobre si finalmente el delantero llegará.

Mientras continúan saliendo distintas informaciones relacionadas con la transferencia, de que se hará y que no se hará, en Argentina siguen soñando con su arribo, por lo que hablaron con un jugador de ese país que compartió camerino con el extremo en su etapa en Pachuca. En concreto, en charla con el noticiero 'Sportscenter' de 'ESPN', el defensor Gustavo Cabral, actualmente en Almirante Brown, mostró todo su respaldo al fichaje de Hinestroza por parte de Boca. "Yo creo que sí tiene el carácter y la personalidad para jugar en Boca. Marino es un gran jugador, joven, con un margen de mejora impresionante, pero que ya lo ves con mucha calidad, mucha explosividad, creo que él en el uno contra uno es muy difícil pararlo y creo que ha crecido ha crecido muchísimo al Hinestroza que nosotros teníamos en Pachuca", inició diciendo.

Para Cabral, que estuvo con el 'cafetero' en los 'tuzos' entre 2022 y 2024, el paso del atacante por Atlético Nacional permitió que su nivel mejorara ampliamente, "creo que la ida a Colombia lo hizo crecer, lo hizo ir a la selección, y hoy tiene la posibilidad de estar en un grande de Argentina, que ojalá se dé, ojalá se dé, sí que es una novela, pero creo que si Boca lo llega a contratar, creo que va a ser una gran contratación para Boca, seguramente".

Más adelante, se refirió a la madurez que ha conseguido Marino y que lo ha hecho ser un mejor futbolista. "Yo creo que la personalidad que él tiene en Boca le va a ir bien, sí que va a tener constantemente las cámaras encima, y eso lo va a tener que ir llevando de a poco. Seguramente en Colombia también tenía esos flashes, y las cámaras estaban constantemente con él. Hoy es un jugador creo que más maduro, no estoy con él en el día a día, pero se lo ve en los partidos, se lo ve en la cancha, tomando decisiones, que era donde le costaba mucho más en Pachuca tomar esa última decisión de dar un pase justo para un gol o encarar y patear al arco. Creo que hoy esa decisión la está tomando mucho mejor", concluyó. Por ahora, no se sabe a ciencia cierta si el jugador de la Selección Colombia finalmente irá rumbo al equipo 'azul y oro', pero lo cierto es que en suelo argentino dan buenas referencias de lo que podría dar en la cancha de la Bombonera.

