Fútbol Colombiano  / "Marino Hinestroza tiene todo el carácter y la personalidad para jugar en Boca Juniors"

"Marino Hinestroza tiene todo el carácter y la personalidad para jugar en Boca Juniors"

Un viejo compañero del extremo colombiano se refirió a si está listo para vestir la camiseta del 'xeneize', en medio de demoras en las negociaciones para su traspaso.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 8 de ene, 2026
Marino Hinestroza en Atlético Nacional
Marino Hinestroza en Atlético Nacional
