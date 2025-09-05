Publicidad

Marlos Moreno y un 'golazo' más allá de sus juegos con Nacional; "una vida llena de pruebas"

Marlos Moreno y un 'golazo' más allá de sus juegos con Nacional; "una vida llena de pruebas"

Marlos Moreno no solamente quiere trascender en los terrenos de juego con Nacional, sino que también viene adelantando algunos proyectos sociales en la ciudad de Medellín.

Marlos Moreno, jugador de Atlético Nacional
@m.2921moreno/Instagram
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:17 p. m.