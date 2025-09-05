Marlos Moreno y un 'golazo' más allá de sus juegos con Nacional; "una vida llena de pruebas"

Marlos Moreno regresó al fútbol colombiano y a Nacional no solamente para relanzar su carrera deportiva, tras una amplia carrera en el balompié internacional, y mostrar que sus condiciones están innatas, sino también con muchos otros objetivos por cumplir más allá de los terrenos de juego.

Así se confirmó con la reciente entrega de becas de salud mental, fruto de la alianza entre INTUS y Moreno, se convirtió en un ejemplo de resiliencia, disciplina y esperanza para decenas de jóvenes y sus familias en Medellín y Colombia.

Más de un centenar de participantes, entre los 9 y 20 años, provenientes de diferentes barrios y contextos sociales, recibieron acceso a la mencionada plataforma de bienestar emociona, diseñada para fortalecer la salud mental de las familias. Las becas se otorgaron en su totalidad, cumpliendo el objetivo de brindar herramientas prácticas para enfrentar los retos emocionales de la vida diaria.

Los beneficiarios practican disciplinas como fútbol, tenis, voleibol y baloncesto, reflejo de la diversidad y del poder del deporte como símbolo de esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo. Cada historia es un testimonio de superación: jóvenes que, a través del deporte, aprenden a levantarse después de cada caída, a reconocer sus emociones y a convertir la adversidad en motivación.

Para Marlos Moreno, campeón de la Copa Libertadores 2016 con los verdes, este proyecto va más allá del fútbol. Así dijo que “yo soy testigo de que la vida deportiva y personal está llena de pruebas. Estas becas buscan demostrar que, con disciplina, apoyo emocional y confianza en uno mismo, cualquier joven puede alcanzar sus sueños”.

Un comunicado de prensa indicó además que "cada beca entregada representa un paso hacia una Medellín más consciente y resiliente, donde los jóvenes no solo entrenan su cuerpo, sino también su mente. Familias enteras se benefician al aprender a gestionar la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y el desagrado: las cinco emociones básicas que fundamentan el bienestar humano".