Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Una 'infiltrada' peruana en festejo de la Selección Colombia; "quiero abrazarlo, ¿dónde se metió?"

Una 'infiltrada' peruana en festejo de la Selección Colombia; "quiero abrazarlo, ¿dónde se metió?"

Diferentes momentos e imágenes dejó la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, gracias a la victoria 3-0 sobre Bolivia. Acá un episodio bastante particular.

Nair Aliaga, novia del hijo de Néstor Lorenzo en medio del partido entre Colombia y Bolivia por Eliminatorias.
Nair Aliaga, novia del hijo de Néstor Lorenzo en medio del partido entre Colombia y Bolivia por Eliminatorias.
Fotos: IG de Nair Aliaga y Getty
Por: Jhonatan David Reyes Rubio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:44 a. m.