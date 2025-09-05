Una 'infiltrada' peruana en festejo de la Selección Colombia; "quiero abrazarlo, ¿dónde se metió?"

Aún con el paso de las horas siguen apareciendo ecos y reacciones desde diferentes frentes por la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Esto después del contundente triunfo por un 3-0 sobre Bolivia, con el que se armó toda una fiesta en el estadio Metropolitano.

Luego del pitazo del árbitro Darío Herrera y con todo sentenciado a nuestro favor; en la misma cancha quedaron imágenes y videos de los familiares de las figuras y el cuerpo técnico del seleccionado colombiano en sus festejos, ante tamaño logro al llevar a nuestro país a su séptima Copa del Mundo. El desfile fue grande y aparecieron un mar de abrazos y felicitaciones a diestra y siniestra.

En ese orden de ideas, una periodista peruana saltó desde las gradas hasta el césped del 'Metro' para participar de la fiesta. Se trató de Nair Aliaga, quien es la novia de Juan Manuel Lorenzo, hijo del entrenador de Colombia y uno de los miembros del cuerpo técnico de nuestro país. En su cuenta de Instagram recreó varios momentos que vivió el jueves, con una foto de James Rodríguez en la concentración hasta videos en la tribuna, protegiéndose de la lluvia, con "su suegra" en el banquillo y hasta llegar a abrazar a "Juanma".

La Selección Colombia clasificó al Mundial de 2026 - Foto: AFP

"Quiero abrazar a Juanma y no sé en dónde se metió y quiero felicitarte. ¿Dónde está mi marido, chicos?", expresó la comunicadora, que cuenta con más de 156 mil seguidores en la referida red social. Más adelante, ingresó hasta el fondo del camerino y encontró al otro Lorenzo, que trabaja tras bambalinas en la selección nacional.

Allí, Nair y Juan Manuel se fundieron en un abrazo y la inca le dejó unas sentidas palabras a su enamorado, al que le hace fuerza y acompaña en muchos de los partidos de Colombia. Los festejos tuvieron diferentes acentos, como quiera que fueron testigos de la clasificación a la Copa del Mundo muchos de los allegados de los asistentes argentinos de nuestro DT.

Ella es Nair Aliaga, la nuera de Néstor Lorenzo

¿Qué va a pasar con Néstor Lorenzo?

Ahora para Néstor Lorenzo lo que viene es terminar con las Eliminatorias, con el duelo frente a Venezuela de este martes 9 de septiembre en el vecino país, y comenzar a planificar todo lo relacionado con el Mundial 2026, que tendrá su sorteo el próximo 5 de diciembre en territorio estadounidense. Una voz de respaldo se sintió en zona mixta, en donde Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se mostró contrariado cuando le preguntar por el argentino y su futuro, asegurando que su posición no tiene discusión.