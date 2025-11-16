Vea la expulsión de Simón García, en América vs. Nacional, por la Copa BetPlay 2025

Atlético Nacional firmó un buen primer tiempo contra América de Cali, por el juego de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay 2025. Además de haber estrellado dos remates en el palo, fue superior de principio a fin y logró la apertura del marcador por intermedio de Camilo Cándido. Sin embargo, no todo fue 'color de rosa'.

Debido a las lesiones de Dylan Borrero y Luis Ramos, donde se perdió tiempo, el árbitro añadió seis minutos. En el 45+4', Tilman Palacios encaró y Simón García, en su afán de cortar dicho avance, lo deerribó. El juez central no dudó en sancionar falta y amonestarlo. Esa fue la segunda tarjeta amarilla y, por ende, vio la roja.



Vea la expulsión de Simón García, en América vs. Nacional, por la Copa BetPlay