FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Fútbol Colombiano
Tremenda patada a Marino Hinestroza en América vs. Nacional por Copa BetPlay; ¿era roja?

Tremenda patada a Marino Hinestroza en América vs. Nacional por Copa BetPlay; ¿era roja?

Marino Hinestroza y Nicolás Hernández fueron a la disputa del balón, pero el que salió mal librado fue el jugador del 'verdolaga'. ¡Vea acá el video de la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Marino Hinestroza, extremo de Nacional.
Marino Hinestroza, extremo de Nacional.
Foto captura de pantalla de video

