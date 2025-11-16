Tremenda patada a Marino Hinestroza en América vs. Nacional por Copa BetPlay; ¿era roja?

Marino Hinestroza, una de las figuras de Atlético Nacional, recibió una dura patada en medio del partido de vuelta por semifinales de la Copa Betplay contra América, en el Pascual Guerrero. El extremo del 'verde' paisa se quejó de dolor y tuvo que abandonar el juego momentáneamente.

Iba el minuto 48 cuando se presentó la situación. Marino y Nicolás Hernández fueron a la disputa del balón, pero el que salió mal librado fue el jugador del 'verdolaga', ya que el deportista de la 'mechita' lo terminó golpeando en la cara.

Al sentir el fuerte contacto, Hinestroza se tiró al campo de juego quejándose de dolor, mientras sus compañeros de equipo pidieron medidas disciplinarias para Hernández quien ya tenía cartulina amarilla.

Posteriormente Marino fue atendido por los galenos de Nacional y salió en camilla.

