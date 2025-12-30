Medellín anunció el fichaje que todos esperaban: "un hincha llega a reforzar los colores más lindos"

Independiente Medellín sorprendió a sus aficionados a poco de culminar el año, tras alcanzar un acuerdo para la vinculación del delantero Yony Alexander González Copete, operación que quedará pendiente únicamente de la realización y aprobación de los exámenes médicos. El atacante, nacido en Medellín, se integrará al plantel profesional de cara a los próximos retos deportivos.

"Un hincha llega a reforzar los colores más lindos. ¡Bienvenido Yony al PODEROSO", fue el mensaje que compartió el conjunto antioqueño en todas sus redes sociales.

[✍️🔴🔵] Un hincha llega a reforzar los colores más lindos. ¡Bienvenido Yony al PODEROSO! 🤝❤️💙

Nota completa: https://t.co/qAQBnJ2Xsy pic.twitter.com/Iz7ge0TX5m — DIM (@DIM_Oficial) December 30, 2025

González llega al conjunto antioqueño tras una destacada temporada con Águilas Doradas, equipo con el que fue uno de los hombres más determinantes del frente de ataque durante 2025, registrando 10 goles y 2 asistencias. Su rendimiento lo ubicó entre los jugadores ofensivos más influyentes del campeonato, siendo una de las principales referencias de su club a lo largo del año.

El nuevo refuerzo del DIM cuenta además con una amplia trayectoria internacional. En su carrera ha militado en clubes de Sudamérica, Europa y Norteamérica, con pasos relevantes por Fluminense, donde fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2023, así como por Benfica de Portugal, LA Galaxy de la MLS y Corinthians de Brasil, entre otros equipos.



La llegada de Yony González representa un refuerzo de peso para la zona ofensiva del Medellín, al aportar experiencia internacional, recorrido competitivo y conocimiento del juego. El delantero firmó contrato con el 'poderoso' por dos años, a la espera de completar el proceso médico para oficializar su incorporación.

[✍️🔴🔵] Un hincha llega a reforzar los colores más lindos. ¡Bienvenido Yony al PODEROSO! 🤝❤️💙

Nota completa: https://t.co/qAQBnJ2Xsy pic.twitter.com/Iz7ge0TX5m — DIM (@DIM_Oficial) December 30, 2025

Publicidad

Los números de Yony González

El rendimiento del extremo a nivel de clubes muestra una trayectoria amplia y diversa, con 413 partidos oficiales disputados, 59 goles, 22 asistencias y 23 tarjetas amarillas, además de 3 expulsiones directas y 1 por doble amarilla, acumulando 25.173 minutos en cancha.

Su etapa más extensa fue con Junior de Barranquilla, donde jugó 99 partidos, marcó 16 goles y dio 2 asistencias en 4.899 minutos, consolidándose como pieza ofensiva frecuente. En Fluminense, sumó 84 partidos, 18 goles y 11 asistencias, su mejor registro creativo, con 5.974 minutos, evidenciando mayor influencia directa en el gol. Con Envigado FC, club formador, disputó 81 partidos, anotó 11 goles, aportó 1 asistencia y recibió 4 amarillas y 3 rojas, reflejando una participación intensa en 5.972 minutos. También tuvo pasos relevantes por Águilas Doradas (36 PJ, 10 goles) y Deportivo Cali (32 PJ, 2 goles, 4 asistencias). En el exterior, sus registros en Ceará, Portimonense, Atlético Goianiense y LA Galaxy fueron más breves, con menor impacto estadístico pero experiencia competitiva clave.