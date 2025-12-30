América ilusiona con el regreso de un bicampeón: "hay amores que siempre buscan la forma de volver"

América de Cali se está moviendo en el mercado de fichajes para el 2026 y este martes 30 de diciembre dio una pista que ilusiona a los hinchas con una gran noticia de fin de año. En las redes sociales, 'la mechita' compartió un video con un mensaje cifrado, pero que prácticamente deja en claro el nombre del jugador que ficharían.

"Hay amores que siempre encuentran la forma de volver...", se lee en la publicación junto al video. Sin embargo, la pista más contundente tiene que ver con otras palabras en el final de las imágenes: "Las grandes historias siempre tienen una torre que las sostiene..."

De inmediato, el posteo fue ampliamente comentado por los aficionados 'escarlatas', quienes aseguran que se trata de Marlon Torres. El defensor de 29 años milita en el Deportes Tolima y ya tuvo un paso dorado por el América, tras salir campeón de la Liga 2019-II y la Liga 2020 (Pandemia).

💘 Hay amores que siempre encuentran la forma de volver... 👹 pic.twitter.com/5wAlNYRDLf — América de Cali (@AmericadeCali) December 30, 2025

Los números de Marlon Torres

El defensor acumula 335 partidos oficiales a nivel de clubes, con 10 goles, 4 asistencias y 28.744 minutos disputados, cifras que evidencian continuidad competitiva a lo largo de varias temporadas.



Su paso más extenso fue con América de Cali, equipo en el que jugó 139 partidos, marcó 4 goles, dio 2 asistencias y sumó 12.098 minutos, además de recibir 43 tarjetas amarillas y 1 roja, siendo un habitual en la zaga escarlata. En Deportes Tolima, club con el que también tuvo protagonismo, disputó 101 encuentros, anotó 3 goles y acumuló 8.277 minutos, con 42 amonestaciones, manteniendo una presencia constante en la defensa pijao.

Con Atlético Bucaramanga registró 79 partidos, 3 goles, 1 asistencia y 7.004 minutos, mientras que en Independiente Santa Fe participó en 10 encuentros, con 1 asistencia y 860 minutos. Sus primeros pasos incluyeron Leones FC (5 partidos, 450 minutos) y un breve paso por Atlético Nacional, donde jugó 1 partido (55 minutos).