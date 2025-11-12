Millonarios juega HOY miércoles 12 de noviembre su último partido del año, correspondiente a la jornada 20 de la Liga BetPlay II-2025. Los dirigidos por Hernán Torres esperan cerrar con decoro el campeonato en su visita a Tunja, ciudad en la que medirán fuerzas frente a Boyacá Chicó.

Para este compromiso entre 'ajedrezados' y 'embajadores' en tierras boyacenses no contará con la presencia de público, como lo indicaron desde el conjunto local en un comunicado en las últimas horas.

Hay que indicar que para asumir este último reto del 2025, Torres Oliveros convocó a un total de 20 jugadores y entre las novedades con respecto al último juego que fue contra Envigado (1-1), están los llamados Leonardo Castro, Sergio Mosquera Sebastián Viveros, Brayan Cuero e Iván Arboleda.

Millonarios se la juega toda contra Chicó en Tunja. Foto: FC Millonarios.

Los que salieron del listado son el arquero Guillermo De Amores, Helibelton Palacios, Juan Pablo Vargas - quien está concentrado con la Selección Costa Rica -; Santiago Giordana (lesionado) y Neymar Sánchez.



Los convocados de Millonarios para visitar a Boyacá Chicó:

Arqueros: Diego Novoa e Iván Arboleda.

Defensas: Samuel Martín, Sander Navarro, Sergio Mosquera, Álex Moreno Paz, Jorge Arias y Danovis Banguero.

Volantes: Nicolás Arévalo, Dewar Victoria, Stiven Vega, Sebastián Viveros, David Macalister Silva y Santiago Castrillón.

Delanteros: Leonardo Castro, Juan Esteban Carvajal, Edwin Mosquera, Beckham David Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Brayan Cuero.

▶️ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana a Boyacá Chicó. pic.twitter.com/hDar5ItnMB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 11, 2025

A qué hora juega HOY Millonarios vs. Chicó, en Tunja, por Liga BetPlay II-2025

Así las cosas, este partido tiene como horario las 8:20 de la noche y se efectuará en el estadio La Independencia de Tunja.



A puerta cerrada el partido

"Boyacá Chicó F.C. informa, en contra de sus propios intereses, que el partido ante Millonarios, correspondiente a la última fecha de la Liga, se nos ha obligado, muy a pesar de nuestros intereses de jugar a puerta abierta, a disputarlo a PUERTA CERRADA. Esta medida no obedece a decisión del Club, sino a condiciones arbitrarias y económicamente inviables impuestas por el Comité Local y otras autoridades departamentales, que desconocen los lineamientos del Protocolo Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y elevan los costos operativos en más del 280%, haciendo imposible la apertura del estadio", indicó el club 'ajdrezado'.