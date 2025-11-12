Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Millonarios vs. Chicó, en Tunja, por Liga BetPlay II-2025

A qué hora juega HOY Millonarios vs. Chicó, en Tunja, por Liga BetPlay II-2025

HOY en el estadio La Independencia, Millonarios cerrará su participación en la Liga BetPlay II-2025 frente a Boyacá Chicó. Este partido se jugará a puerta cerrada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
David Macalister Silva, capitán de Millonarios.
David Macalister Silva, capitán de Millonarios.
X de @MillosFCOficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad