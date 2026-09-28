Medellín vs. Millonarios, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Liga BetPlay II-2026

Las emociones del fútbol colombiano regresan este martes 29 de septiembre con el duelo entre Independiente Medellín y Millonarios, juego que había sido aplazado de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026.

¿Cómo llega Independiente Medellín?

El 'poderoso' arriba a este juego con más dudas que certezas luego de su más reciente derrota 2-0 en su visita al Junior. Los dirigidos por Amaranto Perea sufrieron desde los primeros minutos por cuenta de la expulsión de Keiner Klinger. DIM logró resistir 75 minutos con un jugador menos, ya que el 'tiburón' aceleró y ganó con gol de Teófilo Gutiérrez y autogol de Hayen Palacios.

La gran noticia para el Medellín tiene que ver con Jackson Martínez, quien será presentado una hora antes de que ruede la pelota en el Atanasio. A las 7:00 p.m. es la cita para ver como 'Cha cha cha' se pone de nuevo la camiseta roja.

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En cuanto a la plantilla, la única baja confirmada de momento es Juan Fernando Quintero, quien "presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo" y no sabe la fecha exacta de su regreso.



¿Cómo llega Millonarios?

Los 'azules' regresan en menos de una semana a la capital antioqueña, puesto que el jueves 24 de septiembre empataron 1-1 con Atlético Nacional, en el clásico del fútbol colombiano. El tanto de los capitalinos fue obra de Julián Angulo con una acrobática definición luego de un tiro de esquina.

La principal novedad de los bogotanos es la inclusión de Juan Guillermo Cuadrado, quien se estrenará en el club, aunque todavía no se sabe si lo haga como titular. Eso si, no todo es bueno, ya que se anuncieron cuatro bajas por lesión.

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"Millonarios FC informa que en entrenamiento el jugador Samuel Martín presentó una contusión en el tobillo derecho.Por su parte, Carlos Sarabia sufrió lesión muscular en aductores, por tal motivo no están aptos para el juego contra el Medellín.Los dos jugadores ya iniciaron su proceso de recuperación. Incapacidad según evolución.Finalmente, los jugadores Sergio Mosquera y Rodrigo Ureña se encuentran en un procesos de control de cargas dado el volumen de competencia que han tenido durante el semestre", se lee en el parte médico de los 'embajadores'.

Convocados de Millonarios

Javier Burrai

James Aguirre

Stiven Barreiro

Jorge Arias

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Cristian Uparela

Juan G. Cuadrado

Daniel Ruiz

David M. Silva

Carlos D. Quintero

Stiven Vega

Sebastián Del Castillo

Leonai Souza

Andrey Estupiñán

Francisco Chaverra

Leonardo Castro

Julián Angulo

Sebastián Mosquera

Hora y dónde ver Medellín vs. Millonarios

Fecha: martes 29 de septiembre.

Hora: 8:05 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Transmisión: televisión cerrada.