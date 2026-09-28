Se cerraron las votaciones para el Balón de Oro 2026; ¿repite Ousmane Dembélé o habrá sucesor?

Los cien periodistas de todo el mundo que conforman el jurado del Balón de Oro masculino tenían hasta la medianoche (hora europea) de este lunes como plazo máximo para emitir su voto, tras unas semanas de intensa campaña de los principales favoritos.

El sucesor del francés Ousmane Dembélé será conocido en una ceremonia que por vez primera tendrá lugar en Londres el 26 de octubre, tras un acuerdo alcanzado por la revista France Football, organizadora del trofeo, y la UEFA, con la que tiene un acuerdo de asociación.

También se conocerá ese día el nombre del Balón de Oro femenino, elegido por un jurado de 50 periodistas, además del resto de los trofeos, mejores jóvenes -trofeo Kopa-, porteros -Yashin- y entrenadores -Johan Cruyff-, todos ellos en función de los votos de antiguos ganadores.

Publicidad

La redacción de France Football seleccionó una lista de 30 candidatos al Balón de Oro entre los que el jurado de 100 periodistas, de los cien primeros países de la clasificación de la FIFA, 50 en el caso del femenino.



Cada miembro del jurado efectúa una lista de 10 jugadores en orden de preferencia, a los que se les atribuyen los siguientes puntos: 15 al primero, 12 al segundo y 10 al tercero, y posteriormente 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1.

Los criterios para la atribución de los puntos deben ser el rendimiento personal durante la pasada temporada, su carácter decisivo e impresionante, los títulos colectivos y el palmarés y, en tercer lugar, el juego limpio.

Publicidad

El periodo de referencia engloba entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, incluidas las competiciones internacionales disputadas. En el caso del Balón de Oro femenino, la Copa África de Naciones, que terminó el 16 de agosto, contará para la próxima edición.