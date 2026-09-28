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Gol Caracol  / El 'profe' Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, anunció la fecha y el equipo para retirarse

El 'profe' Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, anunció la fecha y el equipo para retirarse

Gustavo Alfaro charló con los medios de comunicación luego de la victoria de la Albirroja por 2-0 ante Bolivia y sorprendió con unas declaraciones sobre su futuro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Gustavo Alfaro, entrenador argentino, clasificó con la Selección Paraguay al Mundial 2026
Gustavo Alfaro, entrenador argentino, clasificó con la Selección Paraguay al Mundial 2026
AFP

Paraguay venció 2-0 a Bolivia en juego de fogueo, sin embargo, el marcador no fue lo que generó mayor repercusión, sino unas sorpresivas declaraciones de Gustavo Alfaro, en la rueda de prensa.

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El DT argentino dejó en claro que la 'albirroja' siempre fue su prioridad. “Le dije a mi representante que escuche a todo el mundo, pero que no hable con nadie. Elegí quedarme en este lugar por todo lo que me dio”, dijo de entrada.

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Acto seguido, el estratega sentenció que después de Paraguay deja los banquillos. “Le agradezco a mi familia, porque les vengo corriendo el arco hace mucho tiempo. Digo que es el último y después sigo un poco más”, agregó.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.
Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.
afp.

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Con respecto a los jugadores que lo acompañan en esta fecha FIFA, el DT apuntó: “Quiero probar, quiero mirar capacidades, quiero ver de qué manera podemos adaptarnos, adaptarse a los jugadores y que tengan de pronto la tolerancia para saber que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores, que hay un montón de cosas que van a pasar. Pero es todo el factor que uno tiene que atravesar a través del crecimiento. Y la verdad que este partido de Bolivia a nosotros nos dio la posibilidad de empezar a probar ciertas cosas que las vimos; hay otras que tenemos que corregir”.

Tanto el juego de hoy ante Bolivia como el próximo ante Colombia, el seleccionador nacional los toma como exámenes para sus jugadores. “Estos son los momentos para ver (…) No tengo ninguna duda de que tienen capacidades. En la medida que podamos verlos (a los jugadores), no tengo duda de que nos van a ayudar a encontrar eso que necesitamos. Pero, honestamente, el partido de hoy me dejó una buena sensación. Insisto, es una búsqueda, vamos a tener errores”.

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Sobre el nuevo proceso que Alfaro está encarando de cara al Mundial del 2030, el entrenador declaró: “Tenemos la obligación de demostrar que merecemos ir al Mundial e ir más allá de que ya estamos clasificados. Quiero estar entre los mejores seis, no tenemos que relajarnos”.

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