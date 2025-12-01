Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín y América y un amargo empate 1-1 en el Atanasio Girardot, en fecha 4 de cuadrangulares

Medellín y América y un amargo empate 1-1 en el Atanasio Girardot, en fecha 4 de cuadrangulares

Este lunes 'poderosos' y 'escarlatas' se conformaron con un punto para cada uno, en la recta final de la fase final de la Liga BetPlay 2025-II. Restan dos partidos del grupo A.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Medellín vs América
Medellín vs América - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad