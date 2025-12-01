Medellín y América y un amargo empate 1-1 en el Atanasio Girardot, en fecha 4 de cuadrangulares

Medellín y América empataron 1-1 este lunes 1 de diciembre en el partido de la fecha 4 del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.

Los goles en el encuentro fueron de Baldomero Perlaza y Yojan Garcés, para dividir los puntos en el duelo disputado en territorio antioqueño.

Primer tiempo movido, con anotaciones para ambos y con emociones en el estadio Atanasio Girardot, que tuvo poca asistencia de hinchas del 'poderoso', por la mala campaña en estos cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.

El duelo empezó de menos a más, con ambos elencos cuidándose en lo defensivo y sin tomar muchos riesgos. Pero al minuto 39, en una jugada confusa dentro del área apareció Baldomero Perlaza para rematar y vencer al arquero Jorge Soto, para el 1-0 parcial a favor de Independiente Medellín.



Aunque parecía que se irían al entretiempo con los antioqueños ganando, en una pelota quieta apareció Yojan 'Papula' Garcés para de cabeza empatar el compromiso al 45+5, mandando al descanso todo igualado y dándole un duro golpe a los locales.

Para el segundo tiempo América intentó sorprender rápido, pero no lo consiguió. Poco a poco el DIM empezó a hacer pesar su localía y metió en el área rival a los 'escarlatas', que se defendieron con capa y espada.

Medellín vs América - Foto: Colprensa

De hecho, hubo un penalti pitado para el Medellín al minuto 73 del compromiso, por una supuesta mano dentro del área de Andrés Mosquera Guardia. A pesar de eso, el VAR llamó al árbitro central, José Ortiz, quien terminó cambiando su decisión, en medio de la polémica por las pocas cámaras claras para ver la acción.

En los minutos finales el cuadro 'poderoso' fue con todo al frente, con ganas de buscar el triunfo agónico, pero no tuvo claridad en el último cuarto de cancha y se tuvo que conformar con sumar un punto más, que lo tiene colero en su zona, complicado pensando en llegar a la final del segundo semestre del fútbol colombiano.

Con este resultado el América está segundo, con 5 puntos, los mismos que Atlético Nacional que está en la tercera casilla. Por su parte, el DIM sigue colero con apenas dos unidades. El líder es el Junior con 8 puntos en el grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.



Ficha técnica de Medellín vs América, grupo A Liga BetPlay 2025-II:

Alineaciones:

Independiente Medellín: Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

DT: Andrés Correa (AT)

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Ómar Bertel; Josen Escobar, Jan Lucumí; Cristian Barrios, Tilman Palacios y Yojan Garcés.

DT: Alex Escobar (AT)

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Árbitro: José Ortiz

Goles: Baldomero Perlaza (Medellín) - Yojan Garcés (América de Cali)