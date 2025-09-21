Síguenos en::
De la Vuelta a España a la Liga: protesta en pleno gol del Barcelona al Getafe

Mientras Dani Olmo, jugador del Barcelona, anotaba el tercer gol de su equipo frente a Getafe, un aficionado entró al campo con una bandera de Palestina. ¡Observe el momento!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de sept, 2025
Acción del partido entre Barcelona y Getafe
Acción del partido entre Barcelona y Getafe
Foto: AFP

