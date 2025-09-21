De la Vuelta a España a la Liga: protesta en pleno gol del Barcelona al Getafe

Durante el partido de LaLiga entre Barcelona y Getafe, disputado este domingo, se vivió un momento inesperado en el Estadio Johan Cruyff. Mientras Dani Olmo anotaba el tercer gol del conjunto blaugrana, un aficionado ingresó al terreno de juego portando una bandera de Palestina, recorriendo parte del césped antes de ser detenido por el personal de seguridad.

El episodio ocurrió justo en el instante en que el estadio celebraba la anotación de Olmo, que ampliaba la ventaja del equipo dirigido por Hansi Flick y prácticamente aseguraba los tres puntos. Las cámaras captaron la escena, en la que se ve al aficionado corriendo con la bandera desplegada, mientras los jugadores continuaban con la celebración del gol.

El acto no interrumpió el desarrollo del encuentro, que siguió con normalidad tras la rápida intervención de los encargados de seguridad. Barcelona mantuvo el control del partido y cerró una victoria importante que le permite seguir en la parte alta de la clasificación.

Publicidad

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. La imagen del aficionado en el campo se ha viralizado en redes sociales y ha generado debate entre los aficionados.



Vea el curioso momento

Barça fan runs onto the pitch with a Palestine flag while Olmo scores his goal at the same time.#BarcaGetafe #Palestina pic.twitter.com/SwoA3k7sdA — The World Sport (@TheWorld_Sport) September 21, 2025