Miguel Russo murió y siempre vivió eternamente agradecido con Millonarios; "todo se cura con amor"

Es un día triste para el mundo del fútbol, tras conocerse la muerte de Miguel Russo, quien desde hace varios años luchaba contra un cáncer de vejiga y próstata que lo venía afectando, casualmente desde que estaba en Millonarios, club del que siempre vivió agradecido por el trato, el silencio y el apoyo que tuvo en los momentos difíciles.

Pero para el extécnico argentino también hubo momentos de gloria y felicidad estando en Colombia, en especial por el título de la Liga que le ganó a Independiente Santa Fe, rival de patio de los 'embajadores', algo que lo marcó a él y a los hinchas del cuadro bogotano.



Miguel Russo y su eterno agradecimiento a Millonarios

Luego de ganarle a Santa Fe y tras viajar a Argentina a operarse por sus quebrantos de salud, el propio exentrenador habló con la prensa bogotana en la sede del club 'embajador' y dejó una de las conferencias más emotivas y sentidas en su paso por nuestro país.

"Muchas gracias a todos, una serie de agradecimientos que tiene que ver con lo que me ha ocurrido, en la cual empiezo por Millonarios, con mis jugadores, incluidos los más grandes que sabían, el cuerpo médico y todo, sabían lo que pasaba y me respetaron muchísimo, el silencio es bueno. Agradecido a la gente, a Carlos Castro mi oncólogo. Al grupo oncológico de la clínica el Country que me dieron mucho amor. Esto se cura con amor, nada más, a todos ellos muchas gracias", fueron las palabras de Miguel Ángel Russo, que hasta la fecha tienen eco y generan nostalgia en Millonarios y su hinchada.

Pero además de eso, y luego de darse su salida del equipo, pasaron los años y en los cumpleaños de la institución, en los aniversarios del título contra Independiente Santa Fe (17 de diciembre de 2017), siempre recibía mensajes y agradecimientos por la huella que dejó en su historia.



"Festejar el cumpleaños de Millonarios siempre será un placer, un honor, eternamente agradecido a toda la gente en Millonarios, jugadores, dirigentes, gente. Con mucha gente también en contacto permanente, sin ningún tipo de problemas, siempre están pendiente de mí", aseguró Russo en una entrevista en 2024.

Publicidad

De hecho, el extécnico argentino podía estar a miles de kilómetros de Bogotá, pero en su mente y corazón siempre tenía presente a Millonarios, algo que él mismo confesó, señalando que "siempre ando pendiente de todo lo que pasa, escucho los comentarios que puedo ver, los partidos y eso".

Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios AFP

Y es que además de la estrella 15 que consiguió como técnico de Millonarios venciendo a Santa Fe y la Superliga contra Nacional, Miguel Ángel Russo siempre destacó el manejo que le dieron en nuestro país a la enfermedad que padecía.

Publicidad

"Todo lo que tiene que ver cerca de estar de un club que estuvo dentro de mí, dentro de muchas cosas, son cosas que valoro mucho", contó en una oportunidad, pero de la misma manera recordando lo que vivió aquel 17 de diciembre de 2017, en El Campín, cuando le ganó la final a Santa Fe, "la gente, lo que fue, mis jugadores y toda la alegría que tenía. Son momentos distintos. Un titulo es algo siempre muy especial, ganárselo al rival tiene mucho que ver, dentro de todos los títulos son los que quedan en la historia", dijo Miguel Ángel.

Este miércoles 8 de octubre de 2025 falleció Russo en Buenos Aires, pero en Bogotá siempre se recordará lo que se aportaron mutuamente Millonarios y el DT, quien dirigió en su país, Perú, Paraguay y Arabia Saudita.