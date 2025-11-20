"Salir de Millonarios es lo que más duro me ha dado en el fútbol; me dijeron mentiras"

Figura, titular y hasta goleador en Millonarios, Hansel Zapata charló en exclusiva con Gol Caracol para recordar su paso por el cuadro ‘embajador’, donde anotó varios tantos y tuvo lúcidas actuaciones en cancha, al final no cerró muy bien su historia con el equipo capitalino.

Y es que, el ahora jugador de ahora en el Kazma SC, de Kuwait; quiso contar, como nunca antes, lo que había provocado su salida del club azul, donde disputó un poco más de treinta partidos e, inclusive, anotó hasta en Copa Sudamericana.

“A mí me dolió mucho salir de Millonarios, me cogió de sorpresa; en su momento a mí me dio duro. Yo sufrí mucho; la verdad, en el fútbol, yo creo que lo que más me ha dado duro ha sido eso. Me golpeó bastante fuerte porque creo queme dijeron como algunas mentiras. Cuando me informaron esto, no sé, no quedé del todo contento con la información que me dieron cuando pasó lo que pasó”, indicó de entrada el extremo de 30 años, dejando claro que no todo fue color de ‘rosa’ en el equipo ‘albiazul’.

De todas maneras, a pesar de haberse ganado poco a poco la confianza y el rodaje en el cuadro ‘embajador’, su salida se dio de manera inesperada y hasta dolorosa; así como él mismo lo contó: “Es que yo tenía tres años de contrato. Bueno, la verdad, no sé en su momento qué fue lo que sucedió. Las personas involucradas sabrán qué fue lo que pasó. Yo me estaba sintiendo muy bien, y eso que estaba empezando”.

Hansel Zapata jugando con Millonarios frente a América de Cali, en la gran final del Torneo ESPN 2020. Foto: Dilhan Almonacid / Gol Caracol.

“Es que el primer semestre yo fui, bueno, el mayor asistidor de la liga. Cuando llegó Alberto Gamero empecé a dar asistencias y empecé a hacer los goles, que eso era lo que él me pedía; él quería que yo fuera un jugador con gol y la verdad, yo ya me sentía que estaba en un crecimiento grande. Me estaba tomando en un buen momento. Incluso, Gamero me estaba pidiendo para la Selección Colombia, que me veía muy buena proyección y yo creo que si hubiera seguido con Gamero, él me hubiera impulsado”, complementó Hansel Zapata en Gol Caracol, dejando claro que había iniciado con pie derecho su etapa en el azul.



¿Cómo se terminó dando su salida de Millonarios?

No obstante, el buen nivel de Hansel lo empezó a poner en la órbita internacional, hecho que cambió todo para él; especialmente pensando en su futuro profesional.

“Cuando yo salgo de Millonarios, tenía contrato por tres años allá; sin embargo, las personas me decían que firmara un contrato nuevo en Equidad, pero pues que ese contrato era como el impulso, como para tener un contrato para salir, para ir a México. Yo incluso estaba en Bogotá y yo les preguntaba a los encargados que si ya podía irme a Jamundí, donde está mi casa; yo estaba en vacaciones, pero era a ver si podía ir a descansar mientras se encontraba un vuelo charter para viajar a México. Sin embargo,en ningún momento llegó ese vuelo”, contó con mucho lamento Hansel, dejando claro que en ese instante se quedó sin su paso al fútbol mexicano y también sin la permanencia en el ‘albiazul’.

“Cuando me pasó lo de Millonarios, yo me bajoneé un poco. Yo le decía a mi esposa que era lo que más duro me había dado a mí porque yo soñaba muchas cosas, y yo ya cuando me voy de Colombia, yo digo, me voy a olvidar de todo, voy a pensar en mi familia, en un futuro mejor. La verdad yo tenía toda una ilusión cuando estaba en Millonarios, pero cuando salí, como que cambié mi pensamiento; ahora se dicen muchas mentiras en el fútbol”, concluyó Hansel Zapata, quien hubiera querido seguir y marcar su historia en el ‘embajador’.