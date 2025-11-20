Síguenos en::
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Salir de Millonarios es lo que más duro me ha dado en el fútbol; me dijeron mentiras"
Exclusivo

"Salir de Millonarios es lo que más duro me ha dado en el fútbol; me dijeron mentiras"

Reconocido exfutbolista con paso por el azul, se confesó y contó toda la verdad de su salida, dejando claro que "hubo algunas mentiras y engaños". Aquí la historia.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
Hansel Zapata en duelo con Millonarios, cuando vestía los colores del 'embajador'.
Hansel Zapata en duelo con Millonarios, cuando vestía los colores del 'embajador'.
Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad