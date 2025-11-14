Millonarios no pierde tiempo: presentó a su primer refuerzo para 2026

Millonarios ya se puso 'manos a la obra'. Después de un segundo semestre de 2025 para el olvido, donde ni siquiera entró a cuadrangulares, ya que quedó en el puesto 12, con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y ocho derrotas, confirmó su primer refuerzo.

"Luego de completar su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Carlos Darwin Quintero firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2026", informaron en su página web oficial, a través de un comunicado en el que dieron más detalles de su llegada.

El experimentado futbolista nació el 19 de septiembre de 1987 en Tumaco, Nariño y, desde su debut como profesional en Deportes Tolima (2005), ha construido una carrera significativa, destacando en las principales ligas del continente junto a un historial marcado por su talento en momentos decisivos en los clubes que militó.

El 'Científico del gol', como se le conoce, "se distingue por su inteligencia para interpretar los espacios, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su precisión en el último pase y su versatilidad en el frente de ataque que hacen de él un futbolista capaz de elevar el nivel competitivo del juego".

Así entonces, su llegada a Millonarios representa un movimiento estratégico y valioso no solo como refuerzo futbolístico, sino como una voz de experiencia al sumar jerarquía y liderazgo.

⚽️ Las grandes especies se adaptan. Los grandes jugadores transforman 🧬 pic.twitter.com/FNjX6SEYqi — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 14, 2025

¿En qué equipos ha jugado Carlos Darwin Quintero?

Carlos Darwin Quintero acumula 19 años en el profesionalismo y cuenta con una amplia experiencia, especialmente en el fútbol internacional, donde firmó destacadas actuaciones. Sus equipos han sido:

Deportes Tolima.

Krylia Sovetov (Rusia).

Deportivo Pereira.

Santos Laguna (México).

América (México).

Minessota United (Estados Unidos).

Houston Dynamo (Estados Unidos).

América de Cali.

Además de eso, el tumaqueño también tuvo participación en la Selección Colombia. Con la camiseta de la 'tricolor', registra un total de 14 partidos, en los que marcó un gol y brindó una asistencia, entre Eliminatorias Sudamericanas y partidos preparatorios.