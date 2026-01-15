Millonarios hizo oficial el adiós de figura titular para este 2026; se iría a rival directo

Hace un par de minutos, Millonarios hizo importante anuncio de última hora a través de sus redes sociales, con un comunicado oficial en el que confirmó el adiós definitivo de uno de los jugadores, quien fue pieza importante y clave para el proyecto deportivo ‘embajador’, durante el segundo semestre del año pasado; justamente, al mando de Hernán Torres.

El hombre en mención es Edwin Mosquera, un joven futbolista de 24 años, quien, tras su prometedor paso por el Atlanta de Estados Unidos, llamó la atención en el conjunto ‘albiazul’ para reforzar y guiar el ataque del equipo.

No obstante, tras un semestre bastante complejo, en el que Millonarios quedó eliminado de los ocho, sumado a las constantes críticas y presión por parte de la hinchada partido a partido; al final el ‘Shirra’ nunca pudo consolidarse en el equipo azul, con el que terminó su etapa para este 2026.

▶️ Comunicado Oficial Edwin Mosquera pic.twitter.com/5fm2JVJeum — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 15, 2026

“Millonarios informa, que por mutuo acuerdo, el jugador Edwin Mosquera ha terminado su contrato con la institución. Le deseamos éxitos en sus planes futuros”, fueron las palabras del cuadro ‘embajador’, a través de sus redes sociales, confirmando la salida del joven extremo, quien vestiría nueva camiseta para este año.



¿Cuál sería el próximo equipo de Edwin Mosquera?

El ‘Shirra’ ya tendría acordada su llegada a nuevo equipo de la capital, que no sería ni Fortaleza, ni Independiente de Bogotá, ni tampoco Tigres.



Es más, su paso se daría directamente a Santa Fe; conjunto con el que ya habría presentados los exámenes médicos y en el que ya tendría lista su oficialización. Esto, así como lo hizo saber el mismo Eduardo Méndez en recientes declaraciones.

Cabe destacar que Edwin se va de Millonarios sin ningún gol, ni asistencia, en los quince partidos disputados vestido de azul. Además, durante el segundo semestre del año pasado, Mosquera jugó ocho de titular y siete de suplente; sumado a eso, no fue convocado en tres encuentros de todo el torneo.