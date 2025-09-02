Revelan fecha para que Jhon Durán vuelva a la acción con Fenerbahçe, ante comentada lesión

Jhon Durán fue uno de los grandes ausentes en la lista de convocados de la Selección Colombia para los dos últimos compromisos de Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El delantero del Fenerbahçe prendió las alarmas en su club al lesionarse en el juego contra Benfica, por la vuelta de los 'play-offs' de la Champions League, y por esas molestias no estuvo después en el juego liguero frente a Gençlerbirliği del domingo anterior.

En Turquía han estado muy pendientes del estado de salud del colombiano, y según los últimos reportes, su vuelta a los terrenos de juego ya tiene fecha y horario en el calendario.

Así fue como lo precisó el reconocido periodista turco, Yağız Sabuncuoğlu, quien avisó que el retorno de Durán con los 'canarios amarillos' está previsto después de la doble fecha FIFA.

"Jhon Durán volverá al campo después del parón internacional", indicó de entrada el comunicador. Y a continuación agregó que "el equipo médico del Fenerbahçe dice que estará al 100% listo para el partido contra el Trabzonspor".

Misma información fueron replicadas por las cuentas que cubren toda la información de la escuadra 'amarilla' de la ciudad de Estambul.

En ese orden de ideas, la lesión que presenta el exAston Villa no es tan grave para la fortuna de todos en el club 'otomano'. El duelo contra el Trabzonspor está pactado para el domingo 14 de septiembre y el equipo de Durán hará de local en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu.

Jhon Durán tendrá un nuevo compañero

El Manchester City ha llegado a un acuerdo con el Fenerbahçe para el traspaso de Ederson por 14 millones de euros. El arquero brasileño, que no ha participado en las tres primeras jornadas de Premier League a la espera de resolver su futuro, se marcha al fútbol turco tras ocho exitosos años en Mánchester en los que lo ha ganado todo.

En el palmarés de Ederson aparecen seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, ha ganado en tres ocasiones el Guante de Oro de la Premier League.

"Es uno de los arqueros más exitosos de nuestra historia con 18 títulos conquistados", dijo el City en el comunicado de salida del brasileño.

La venta de Ederson permite al City desbloquear la operación Gianluigi Donnarumma, que llegó a los 'ciudadanos' procedente del París Saint Germain por unos 30 millones de euros. El acuerdo con el portero italiano será oficial en las próximas horas.