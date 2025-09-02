Publicidad

Revelan fecha para que Jhon Durán vuelva a la acción con Fenerbahçe, ante comentada lesión

Revelan fecha para que Jhon Durán vuelva a la acción con Fenerbahçe, ante comentada lesión

En Turquía han estado muy pendientes del estado de salud de Jhon Durán, y según los últimos reportes, su vuelta a los terrenos de juego con Fenerbahçe ya tiene fecha y horario en el calendario.

Jhon Durán, delantero del Fenerbahçe.
Jhon Durán, delantero del Fenerbahçe.
X de @Fenerbahce
Por: Gol Caracol
 /  EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:36 a. m.