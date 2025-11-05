"Millonarios tenía todo arreglado con Carlos Darwin Quintero, pero otro club se le atravesó..."

Desde ya en el fútbol profesional colombiano hay equipos que se están comenzando a mover en pro de tratar de encontrar refuerzos de cara a la temporada 2026. Y en ese sentido en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dedicaron un espacio para referirse sobre un jugador experimentado que se encuentra en carpeta de Millonarios y con el que se establecieron contactos.

Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, entregó información al respecto y afirmó que "tengo una noticia de un jugador que es 'clasudo', de esos que desajustan defensas. Les puedo anticipar que la operación va avanzada, más no cerrada, que el acuerdo estaba cerrado, pero que aparecieron otros pretendientes con más billete sobre la mesa. Ese jugador es Carlos Darwin Quintero".

En medio de lo dicho, Hernández Bonnet precisó que la fuente no le quiso precisar el equipo del balompié de nuestro país que mostró interés en el experimentado jugador de bueno momento con el Deportivo Pereira, de paso por clubes de Ucrania y México. Sin embargo, generó expectativa asegurando que era de "uniforme rojo".

En el mismo espacio radial, este miércoles contactaron a Federico Spada, gerente del Medellín, para consultarle con respecto a la realización del duelo de este viernes contra los 'matecañas', en la fecha 19 de la Liga II.

Pero además, Spada comentó con relación a un supuesto interés en Quintero. "Nosotros no hemos hablado con Carlos Darwin, en el pasado sí lo quisimos traer, en este momento tenemos delanteros de gran valor, en este momento estamos contentos con los que tenemos en el plantel", expicó el dirigente del DIM.

Ahora, habrá que esperar qué sucede y si finalmente Quintero acepta o no la propuesta que tiene sobre la mesa de los dirigentes 'embajadores'. A sus 38 años, el tumaqueño sigue vigente y con tiempo de antelación lo quieren asegurar para 2026.

Carlos Darwin Quintero, jugador del Deportivo Pereira Colprensa

Cabe recordar que desde la semana pasada se viene manejando la versión extraoficial de medios de la capital de Risaralda que indicaron que 'el Científico' presentó su renuncia ante los incumplimientos de los directivos del club.