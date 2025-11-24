Millonarios tomó decisión radical con Neyser Villarreal, goleador de la Selección Colombia Sub-20

La historia de Neyser Villarreal y Millonarios terminó oficialmente este lunes 24 de noviembre, luego de ires y venires en su estadía en el equipo 'embajador', con el que tenía contrato hasta el 31 de noviembre del presente año, pero decidió irse libre.

A través de sus redes sociales, y de forma corta y concisa, el club 'embajador' informó de la salida del joven atacante, quien se va sin anotar ni un solo gol con la camiseta del cuadro bogotano, donde debutó como profesional y se formó en su cantera.

"Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néyser Villarreal", se leyó en la cuenta de 'X' del club colombiano, que diferente a cuando salen otros futbolistas, no dejó un mensaje de agradecimiento o más explicaciones del tema.

26 partidos, 0 goles y 3 asistencias es el aporte que dejó el joven futbolista en su corto paso en el cuadro bogotano. Ahora, el futuro del nacido en Tumaco está en el Cruzeiro, de Brasil, que apostó por él y espera darle rodaje para que luego puedan venderlo a Europa.



De hecho, hace algunos días Joaquim Pinto, el principal ojeador del Cruzeiro,dio una entrevista en Brasil en la que se refirió a lo que tienen planeado con Neyser Villarreal en el club de Belo Horizonte, ya que tras las buenas actuaciones en el Sudamericano y el Mundial Sub-20, donde fue goleador, estuvo en la mira de equipos europeos, y el dinero que podrían pagar por él es algo que ven con buenos ojos en Minas Gerais.

"Puedo asegurarles que si no lo hubiéramos fichado antes del Mundial Sub-20, casi con seguridad no lo habríamos podido comprar. Ahora mismo, incluso sin jugar en Cruzeiro, ya podríamos venderlo y ganar dinero. Muchos clubes en este Mundial Sub-20 no lo tenían tan bien identificado, o sí lo tenían pero no querían arriesgarse", aseguró el scouting del elenco brasileño sobre el atacante colombiano.



Las polémicas de Neyser Villarreal en Millonarios

En su paso por los azules tuvo varias salidas en falso. La primera fue una controversial jugada en un clásico capitalino en el que se paró encima de la pelota, causando la furia de los 'cardenales', El propio jugador contó que Falcao García le llamó la atención por dicha acción.

Pero tras la decisión de no renovar con Millonarios comenzaron los desplantes con el cuadro en el que debutó como profesional. Tras participar en el Sudamericano Sub-20 se unió tarde a los entrenamientos y empezó a entrenar con la categoría juvenil de los 'embajadores'. Lo mismo hizo luego del Mundial Sub-20, pero no regresó a pesar de tener contrato y solamente hasta este lunes hubo noticias de su futuro.

Sin embargo, la polémica más grande la tuvo cuando en un en vivo en su tik tok salió con la camiseta del América de Cali, algo que generó molestia en el club y en sus hinchas. Publicó un video en sus redes sociales pidiendo disculpas, tuvo sanción dentro de la institución capitalina y no volvió a sumar minutos.