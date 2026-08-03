Presidente de Europa bloqueó el plan de Infantino para privatizar el Mundial; así fue la 'jugada'

El presidente francés, Emmanuel Macron, intervino para hacer descarrilar el proyecto de privatización de una parte de las competiciones de la FIFA liderado por el 'patrón' de esa institución, Gianni Infantino, y que ya ha sido abandonado.

Según publica este lunes el diario 'L'Équipe', el inquilino del Elíseo hizo diversas llamadas para buscar respaldos contra un proyecto que considera que puede ir en contra de los valores de solidaridad del fútbol.

El entorno de Macron confirmó al diario anteriormente citado que su oposición a ese proyecto es similar a la del 2021 que mostró contra la Superliga.

"Quiere preservar la unidad del fútbol mundial y evitar toda fractura duradera entre continentes y confederaciones, es su papel diplomático", indicaron fuentes del Elíseo, que justificaron así su injerencia en este asunto deportivo.



Entre tanto, el presidente francés mostró su respaldo total al dirigente esloveno de la UEFA, Alexander Ceferin, quien encabezó el rechazo del proyecto del suizo Gianni Infantino, de abrir a capital privado un 20 % de las actividades deportivas organizadas por la FIFA, con el objetivo de generar unos 3.600 millones de euros.

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Macron, que considera saneadas las cuentas de la FIFA y que cree que sus beneficios deben dirigirse a los países más desfavorecidos, efectuó varias llamadas telefónicas, entre ellas una a Aleksander Ceferin, antes del comunicado contundente de la UEFA contra dicho proyecto.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Emmanuel Macron, Presidente de la República Francesa Fotografías de: AFP

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Al mismo tiempo, que mantuvo contactos con el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el sudafricano Patrice Montsepe, y con el propio presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA),según señaló el diario deportivo francés el L'Équipe.

El proyecto del presidente Infatinno, aunque oficialmente fue abandonado el pasado sábado 1 de agosto, pudo haber dejado huella, esto puesto que Francia se planeta retirar su apoyo a la reelección de Gianni Infantino en el Congreso, votaciones que tendrá lugar en Marruecos, en el mes de del próximo año.