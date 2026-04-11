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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Santa Fe, un clásico con goleadas memorables, definiciones de títulos y más

Millonarios vs. Santa Fe, un clásico con goleadas memorables, definiciones de títulos y más

El del este domingo será el clásico número 346, en un historial dominado por Millonarios, que suma 135 victorias, mientras que Santa Fe ha ganado 93 partidos y se han registrado 117 empates.

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Millonarios y Santa Fe se enfrentan en un nuevo clásico por Liga BetPlay.
Millonarios y Santa Fe se enfrentan en un nuevo clásico por Liga BetPlay.
Foto: archivo Colprensa

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