Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay I-2026:

Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay I-2026:

Se viene un nuevo clásico bogotano por Liga BetPlay, un duelo donde tanto Millonarios como Santa Fe llegan urgidos de un triunfo. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Millonarios y Santa Fe se enfrentan en un nuevo clásico bogotano por Liga BetPlay I-2026.
Millonarios y Santa Fe se enfrentan en un nuevo clásico bogotano por Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad