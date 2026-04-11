La decimosexta jornada de la Liga BetPlay I-2026 llega marcada por los clásicos regionales y con varios equipos jugándose su permanencia en el grupo de los ocho, pero las miradas estarán puestas sobre todo en el duelo de los equipos bogotanos: Millonarios vs. Santa Fe.

La actualidad de azules y rojos

El clásico capitalino, que se jugará este domingo 12 de abril en el estadio El Campín, no solo enfrenta a dos históricos rivales, sino a dos equipos que también compiten a nivel internacional: Millonarios en la Copa Sudamericana y Santa Fe en la Libertadores.

Sin embargo, ambos llegan golpeados tras su estreno continental: Millonarios cayó por 2-0 en su visita a O’Higgins en Chile, en una mediocre actuación que destapó un manto de dudas sobre su potencial, mientras que Santa Fe no pasó del empate 1-1 en casa ante Peñarol en la primera fecha del Grupo E de la Libertadores en un resultado fruto de errores arbitrales.

Millonarios vs O'Higgins en Copa Sudamericana - Foto: AFP

¿Cómo llegan el 'embajador' y el 'león' al clásico?

Millonarios es décimo en la Liga BetPlay I-2026 con 21 puntos y necesita hacerse fuerte de local para no comprometer su presencia en la siguiente fase. Santa Fe, por su parte, es decimotercero con 19 unidades y llega con la urgencia de recortar distancia frente a un rival directo.



Con apenas cuatro fechas por disputarse en la fase regular, la jornada 16 se perfila como un punto de quiebre: para unos, la oportunidad de afianzarse y para otros la última llamada para no quedarse por fuera de los cuadrangulares.

Santa Fe vs. Peñarol; Copa Libertadores Colprensa

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Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga BetPlay I-2026:

Día: domingo 12 de abril del 2026.

domingo 12 de abril del 2026. Competición: fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026.

fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026. Hora: 2:00 de la tarde.

2:00 de la tarde. Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Nemesio Camacho El Campín. TV: Win

Win ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del duelo, las jugadas virales, golazos y más de los protagonistas en cancha.