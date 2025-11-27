Millonarios ya tendría listo su segundo refuerzo para 2026; filtran detalles

Millonarios tuvo un 2025 para el olvido. El conjunto ‘embajador’ quedó en deuda tanto en el plano local como en el internacional, un panorama que encendió las alarmas dentro de la institución y entre la hinchada. La irregularidad en la Liga BetPlay, la ausencia de títulos y la temprana eliminación en torneos continentales obligan al club a replantear su proyecto deportivo para el 2026, un año en el que la exigencia será máxima debido a su participación en la Copa Sudamericana.

Pensando en esa renovación, Millonarios decidió madrugarle al mercado. Días atrás confirmó la llegada de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo, quien asumirá la responsabilidad de construir la base del equipo para el próximo año y liderar el nuevo proyecto en el que se busca volver a competir en todos los frentes.

¿Millonarios cerca de cerrar su segunda contratación?

Mateo García, jugador de Once Caldas X @oncecaldas

Desde hace semanas, el nombre de Mateo García, jugador de Once Caldas, estuvo nuevamente en el radar de Millonarios. El volante bogotano, de 27 años, ya había sido objetivo del club en mercados pasados, pero en aquel momento no se logró cerrar su incorporación. Su destacado rendimiento en 2025 con el ‘blanco blanco’ de Manizales reactivó el interés del cuadro capitalino.



De acuerdo con la información del periodista Esteban Jaramillo, Millonarios tendría todo encaminado para concretar la llegada de García, quien sería, sin inconvenientes, el primer refuerzo del equipo para el 2026. El mediocampista sería una pieza clave para reforzar la zona de creación, especialmente ante la necesidad de sumar variantes para la doble competencia del próximo año.

Publicidad

"Mateo García @oncecaldas ya es de @MillosFCoficial buen fichaje. Las cifras no me interesan. No ha convenido su sueldo. @Dimayor", escribió el comunicador desde su cuenta de X.

Mateo García @oncecaldas ya es de @MillosFCoficial buen fichaje. Las cifras no me interesan. No ha convenido su sueldo. @Dimayor — Esteban Jaramillo O (@estejaramillo) November 26, 2025

Publicidad

Recorrido de Mateo García

Mateo García debutó como profesional en 2018 con el Deportivo Pasto, dando sus primeros pasos en la primera división del fútbol colombiano. Posteriormente, pasó a Llaneros, club en el que tuvo varios ciclos y donde consolidó parte de su crecimiento deportivo.

En 2022 defendió las camisetas de Unión Magdalena y Real Cartagena, equipos en los que sumó experiencia y continuidad. Su llegada a Once Caldas representó un salto en su carrera, encontrando regularidad y convirtiéndose en una de las piezas más destacadas del equipo durante la última temporada.



Números en Once Caldas

En el 2025, por todas las competiciones, Mateo García disputó 49 partidos, sumando 3.938 minutos en cancha. Su aporte incluyó un gol y dos asistencias, pero más allá de las cifras, fue reconocido por su despliegue, su visión de juego y su capacidad para asumir responsabilidades en el mediocampo.

La expectativa en Millonarios es alta: su fichaje sería un paso importante en el nuevo proyecto que busca devolverle el protagonismo al equipo en el 2026.