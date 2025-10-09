Estados Unidos goleó 3-0 a Italia y se instaló en los cuartos de final del Mundial Sub-20

Estados Unidos se impuso este jueves a la subcampeona Italia por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile, en el Estadio El Teniente de Rancagua, el que su figura Benjamín Cremaschi marcó un doblete.

El cuadro norteamericano aguarda por su rival en cuartos de final, al que enfrentarán el próximo domingo 12 en esta misma ciudad, y que saldrá del vencedor entre Marruecos y Corea del Sur.

Acción de juego entre Estados Unidos e Italia por el Mundial Sub-20. AFP

Cremaschi marcó en los minutos 15 y 93 para pasar a liderar la tabla de goleadores del torneo con cinco dianas y Niko Tsakiris anotó en el 79 para conseguir la quinta clasificación consecutiva de Estados Unidos a los cuartos de final de este torneo tras avanzar en las ediciones de 2015, 2017, 2019 y 2023.



Estados Unidos ha sido el más goleador del certamen con 14 goles convertidos, engrosado por la goleada 9-1 a Nueva Caledonia, pero también con un 3-0 a Francia en la fase de grupos, ante una escuadra italiana de mucho potencial en ataque que no concretó en el arco.

Cremaschi salió convencido de no quedarse atrás en la carrera por la Bota de Oro, adelantado por el argentino Alejo Sarco y el francés Lucas Michal, se apresuró a convertir su cuarto gol del torneo para igualarlos.

El capitán norteamericano abrió el marcador, en el minuto 15, aprovechando una pelota que quedó suelta en el área chica y que empujó al arco, en una jugada de un tiro de esquina.

El volante, de 20 años, cedido por Inter Miami al Parma, ha sido la bujía a la ofensiva del equipo de las barras y las estrellas en este certamen, en el que además de sus goles suma dos asistencias.

Italia se puso abajo en el marcador por no convertir en el inicio del partido con un disparo del zaguero Christian Corradi, y una clara oportunidad pifiada por el delantero Jamal Iddrissou de un rebote en el travesaño.

El entrenador italiano Carmine Nunziata empezó el segundo tiempo apostando por su mejor ficha a la que le había dado pocos minutos, Mattia Liberali.

Con una falta al borde del área italiana, Niko Tsakiris puso el 2-0, al minuto 79, con un cobro de tiro libre que pegó en la base del palo y entró al arco.

Nunziata pidió dos penales a favor casi consecutivos por una carga sobre Corradi primero y un derribo a Liberali, pero el árbitro uruguayo Gustavo Tejera no los concedió.

Con todo casi definido Cremaschi sentenció el 3-0 al minuto 93.

Estados Unidos y Italia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. AFP

- ⁠Ficha técnica:

3.⁠ ⁠Estados Unidos: Adam Beaudry; Francis Westfield, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Nolan Norris (m.87, Reed Baker-Whiting); Benjamín Cremaschi, Brooklyn Raines, Niko Tsakiris (m.87, Matthew Corcoran); Cole Campbell (m.60, Peyton Miller), Taha Habroune (m.71, Marcos Zambrano), Zavier Gozo (m.71, Zavier Gozo).

Seleccionador: Marko Mitrovic.

0.⁠ ⁠Italia: Jacopo Seghetti; Francesco Verde (m.77, Ismael Konate), Andrea Natali, Christian Corradi; Javison Idele (m.84, Emanuel Benjamín), Mattia Mannini, Lorenzo Riccio (m.57, Emanuele Sala), Cristian Cama; Mattia Mosconi (m.57, Marco Romano), Jamal Iddrissou (m.45, Mattia Liberali), Alvin Okoro.

Seleccionador: Carmine Nunziata.

Goles: 1-0, m.15: Benjamín Cremaschi. 2-0, m.79: Niko Tsakiris. 3-0, m.93: Benjamín Cremaschi.

Árbitro: El uruguayo Gustavo Tejera amonestó al estadounidense Nolan Norris.

Incidencias: Partido por los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, disputado en el Estadio El Teniente de Rancagua.