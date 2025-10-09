Síguenos en::
Gol Caracol  / Estados Unidos goleó 3-0 a Italia y se instaló en los cuartos de final del Mundial Sub-20

Estados Unidos goleó 3-0 a Italia y se instaló en los cuartos de final del Mundial Sub-20

Benjamín Cremaschi fue la gran figura del compromiso al marcar doblete para los Estados Unidos, que ahora espera rival en la siguiente ronda del Mundial Sub-20.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2025
Jugadores de Estados Unidos celebran un gol contra Italia en el Mundial Sub-20.
Jugadores de Estados Unidos celebran un gol contra Italia en el Mundial Sub-20.
AFP

