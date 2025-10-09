Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Marruecos sigue metiendo miedo en el Mundial Sub-20; venció 2-1 a Corea del Sur en 'octavos'

Marruecos sigue metiendo miedo en el Mundial Sub-20; venció 2-1 a Corea del Sur en 'octavos'

Este jueves 9 de octubre, en el estadio El Teniente, en Rancagua, Marruecos superó a Corea del Sur y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Marruecos vs. Corea del Sur.
Marruecos vs. Corea del Sur.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad